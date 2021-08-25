新州公車2016年死亡車禍 342萬元和解

新澤西州捷運局的一輛公車在2016年8月19日發生造成兩人死亡、18人受傷的慘劇；其中兩名乘客向捷運局提訴賠償，近日達成342萬元和解協議。(ABC電視台截圖)

新澤西州捷運 局(NJ Transit)一輛公車2016年8月發生一起嚴重死亡車禍 ；其中兩名乘客向捷運局提起侵權行為損害賠償之訴，近日達成342萬元和解協議，撤告作收。

該公車2016年8月19日於紐瓦克(Newark)的柏魯德街(Broad Street)與雷蒙大道(Raymond Boulevard)路口闖紅燈造成兩人死亡、18人受傷的慘劇。

提起訴訟的兩名乘客為邦克斯(Bambi Banks)與宗戈(Claude Zongo)表示，當天上午搭乘的公車行經事發路口時，被一輛不提供載客的巴士攔腰撞上。邦克斯透過律師表示：「我坐在司機後面的第一個位子上，並且目擊另一輛失控的公車朝我們撞來，巨大撞擊過後，我就被困在座位底下，直面朝天。」

此外，邦克斯指出，自從車禍後，因身上多處骨折，多年復健也未完全康復，致使無法重回過去的工廠上班；另一位原告宗戈在車禍時也遭座椅的金屬框架劃傷膝蓋，致使神經元受損，但好在經過積極復健，已能返回工作崗位。

邦克斯的律師說：「這是一場恐怖的車禍，被撞的公車被切成兩半、扔在路邊，車上的行車紀錄器還記錄了乘客不絕於耳的尖叫聲。」

然而，捷運局的律師辯稱，在車禍中當場喪生的肇事司機巴塞勒斯(James Barthelus)於事發時心臟病 發，因而無法做出即時反應才導致車禍發生；但法官根據2017年的驗屍報告，認定巴塞勒斯的死因是遭鈍器創傷，而非心臟病致死，因而不採信捷運局的說法。

本案經多年纏訟，捷運局最終於今年夏天與邦克斯和宗戈分別達成和解協議，其中邦克斯獲得302萬元、宗戈獲得39萬5000元賠償，兩人分別於6月與7月間取得賠償金。