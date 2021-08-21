外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

新澤西州 最近飽受外來物種提燈蟲(spotted lanternfly)的侵擾，最近幾年數量更爆增好幾倍；新州 農業廳(Department of Agriculture)官員表示，提燈蟲大規模破壞農作物和不同品種的樹木，而且情況愈來愈嚴重；農業廳呼籲民眾協助消滅牠們。

提燈蟲的外型非常引人注目，而且身上還有鮮豔的斑點；農業廳官員表示，提燈蟲是來自中國的外來物種，對當地生態已經造成極大的威脅，應全面撲殺。

根據紐約 國家廣播公司(NBC New York)的報導，密德薩士郡(Middlesex County)一名官員透露，曾有民眾晚間在新朗士維克(New Brunswick)目擊到成群的提燈蟲屍體散落在人行道上；當地居民還彼此炫耀，他們在午餐時間最大的娛樂，就是比賽誰又殺了多少提燈蟲。

專家也表示，提燈蟲從幼蟲變到成蟲期間都是以水果為食，尤其是葡萄；羅格斯大學(Rutgers University)昆蟲學家柏克(Dean Polk)說：「牠們吃得太多了，導致這些水果的藤蔓到了冬天都失去養分、無法再繼續生成水果，然後枯萎死掉，到了春天藤蔓都死光了。」

柏克表示，提燈蟲最初是在兩年前被發現在新州出沒，當時就受到農業廳官員的高度重視；雖然牠們不具有致命性，但仍會大量破壞草原上的植物或樹木；目前只有五月岬(Cape May)還沒有提燈蟲的足跡，至於最南方的八個郡則早已被提燈蟲破壞不堪。

專家表示，提燈蟲的排泄物具有一種含糖量非常高的物質，又被稱為蜜露，任何沾染牠們排泄物的植物都會導致黴菌快速滋生，也會影響農作物的賣相。

不過好消息是，要消滅提燈蟲並不困難，官員們表示，看到牠們殺就對了。