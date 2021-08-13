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郵件歧視華人 布雷迪道歉難息怒 被要求辭職

編譯洪毅／綜合報導
德拉瓦州州眾議員布雷迪在一封電子郵件中，使用對華裔的冒犯性字眼，要求布雷迪辭職的聲音愈來愈大，包括華人團體和州參議員。(費城NBC電視台截圖)
德拉瓦州州眾議員布雷迪在一封電子郵件中，使用對華裔的冒犯性字眼，要求布雷迪辭職的聲音愈來愈大，包括華人團體和州參議員。(費城NBC電視台截圖)

德拉瓦州眾議員布雷迪(Gerald Brady)在一封電子郵件中，不但使用對華裔的冒犯性字眼「中國佬」(chink)，而且將華裔女性與「性、偷渡」作連結而引發爭議；現在，要求布雷迪辭職的聲音愈來愈大，包括同屬民主黨在內的州參議員。

今年6月27日時，布雷迪在在一封電郵上說，德拉瓦州外的性產業合法化倡導組織「基本上可以說，就是提供性服務之後，強姦案、或是裝著chink的貨櫃到威明頓港(Port of Wilmington)的數量會少一點？」

布雷迪原本要與朋友討論有關性產業合法化呼聲的議題，但是卻誤將此信發給倡導此議題的組織，而東窗事發。

華裔團體認為，布雷迪的言論反映了「根深蒂固的種族主義」，還有對華裔女性的「嚴重偏見」，狀況幾乎與3月的亞特蘭大按摩院槍擊事件如出一轍。

雖然布雷迪事後對此道歉，也說不再尋求連任，但是華裔不買帳；德拉瓦州華人聯合會(Delaware Chinese American Association)及華美聯誼中心(Chinese American Community Center)9日致信州長卡尼(John Carney)，呼籲布雷迪下台負責。

二組織表示，只要布雷迪擔任州議員職務一天，就是在提醒華裔身在美國社區的危險，以及面臨的冒犯，以及為子女解釋什麼是chink，還有為什麼將自己的母親、姊妹與性工作者畫上等號的人，可以堂而皇之的在州議會內服務。

二組織在信上說，他們的動機很單純：為大家創造更多元、包容、正義及富饒的社會環境，因此他們相信布雷迪已不適任州議員職務，希望卡尼跟他們站在一起，呼籲布雷迪辭職。

同是民主黨籍的德拉瓦州州參議員蘿拉．施特金(Laura Sturgeon)、莎拉．麥克布萊德(Sarah McBride)，州眾議員麥迪娜．威爾遜-安東(Madinah Wilson-Anton)等，均表示布雷迪應該辭職。

華裔 德拉瓦州 眾議員

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