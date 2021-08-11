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列紅色或橙色警戒 新州21郡室內強制戴口罩

編譯林育正／綜合報導
新澤西州所有21個郡，被標示為紅色或橙色警戒，代表新冠肺炎感染率為「極高」或是「嚴重」，因此在室內場所必須戴口罩。(美聯社)
新澤西州所有21個郡，被標示為紅色或橙色警戒，代表新冠肺炎感染率為「極高」或是「嚴重」，因此在室內場所必須戴口罩。(美聯社)

新澤西州的21個郡，目前已被標示為紅色或橙色警戒，代表新冠肺炎感染率為「極高」或是「嚴重」。因此全州將遵照聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫規範，在室內場所必須戴口罩。

根據 NJ.com統計，7月上旬新澤西州僅有10個郡的疫情嚴重程度為「極高」。但隨著Delta病毒在全國造成確診人數大增，CDC在7月下旬也修改口罩規定。

根據地方每10萬人的確診案例比例，CDC將疫情嚴重程度分為「低」、「普通」、」「嚴重」和「極高」。若是一個郡每10萬人中，新確診案例超過50人，就將被歸類為「嚴重」；若超過100人則將升級為「極高」。

新澤西州目前被歸類為「嚴重」的區域，包括北部鄰近紐約市的地區。此外還有九個郡為「極高」，大多集中在南方，包括五月岬(Cape May)、坎伯蘭(Cumberland)、葛羅瑟斯特(Gloucester)、肯登(Camden)、孟莫斯(Monmouth)和杭特頓(Hunterdon)。

目前新澤西州北部的疫情，仍低於鄰近的紐約市，目前紐約市的疫情也是「極高」。目前紐約州14個位在上州的郡，疫情仍為「普通」，還不須全面在室內戴口罩。

新澤西州 紐約市 疫情

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