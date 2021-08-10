賓州秋季返校實體授課 不要求戴口罩

民主黨籍賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)表示，將不會要求賓州各校教職員工生須在下一學年度返校實體授課時戴口罩 ；與鄰近同樣由民主黨執政的新澤西州呈現強烈對比。

沃爾夫6日表示：「由於聯邦疾病防治中心(CDC)只是『強烈建議』應戴口罩，而非『強制規定』應戴口罩，因此我認為是否戴口罩應交由各個學區 自行決定，而非由州政府介入。」

而州長宣布交由各學區自行決定後，目前僅有費城地區的學校宣布強制所有12年級以下學生校內戴口罩，其他學區則尚未宣布，或是只針對12歲以下年幼學童實施口罩強制令。

由於Delta變種病毒 迅速傳播，且全美已傳出多起已完整接種雙劑疫苗的民眾仍突破式感染Delta變種病毒的病例，再加上12歲以下兒童尚無接種疫苗資格，學校成為新冠病毒潛在的高風險傳染區域，因此CDC防疫建議中「強烈建議」所有教職員工生在校內應戴口罩，但並未強制要求。

事實上，戴不戴口罩的問題在美國已從單純的公衛討論上綱到政治問題。支持口罩強制令的人認為戴口罩是一種安全措施，既能保護自己也能保護他人不受病毒感染；但反對者認為戴不戴口罩係屬個人自由，州政府或聯邦政府均無權干涉。

而對於政府而言，相關政策的宣布也因此陷於兩難。倘不強制戴口罩，即有可能造成病毒廣泛傳播形成公衛危機，但倘宣布強制令，又會有家長高唱個人自由至上論，如新州州長在宣布口罩強制令後，即有保守派民眾攜家帶眷前往州長私宅外示威抗議，指控墨菲的口罩強制令侵犯個人自由。