我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

Delta來勢洶洶 賓州籲速打第2劑疫苗

編譯林梅婕／綜合報導
賓州有25萬名居民已完成第一劑接種，但尚未接種第二劑；賓州公衛廳本周起將會開始向這些人發出官方通知，呼籲民眾盡快完成接種，以增強Delta變種病毒株的防禦力。(美聯社)
賓州有25萬名居民已完成第一劑接種，但尚未接種第二劑；賓州公衛廳本周起將會開始向這些人發出官方通知，呼籲民眾盡快完成接種，以增強Delta變種病毒株的防禦力。(美聯社)

新冠肺炎疫苗自去年12月釋出至今年5月以來，賓州共25萬名居民已完成第一劑接種，但尚未接種第二劑；賓州公衛廳宣布，本周起將會開始向這些人發出官方通知，呼籲民眾盡快完成接種，以增強Delta變種病毒的防禦力。

賓州公衛廳代理廳長艾莉森·賓姆(Alison Beam)指出，最近當地有99％染疫死亡的人，以及97%染疫住院的患者，都未接種新冠疫苗；因此為避免未來疫情爆發，民眾在之後幾周應盡快抽空完成疫苗接種。

「如果你還沒打疫苗，現在已經是時候了，那如果你只打第一劑，第二劑也永遠不嫌晚。」賓姆說：「這非常重要，因為我們需要完整的保護力才能對抗目前正在全球擴散的Delta病毒。」

據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，該州新增病例多達65%都是感染Delta病毒；另外，共有六郡每日新增確診持續增加，達到每10萬人中有50人確診、或確診率提升至8%，被CDC列為高度或重大傳染地區。

賓姆表示，該州住院治療和死亡的人數、以及大多新增確診的案例都是「可以預防的」，希望所有人都能進快完成疫苗接種；專家也強調，兩劑疫苗才能提供對抗變種病毒的最佳保護力。

截至29日，賓州共62%的成人完成疫苗接種，但這個數字自上個月以來都沒有太大的變化；專家們擔心如此一來疫情將會繼續延長，甚至影響經濟恢復的時間。

賓州代理首席醫療官妲妮絲·強森(Denise Johnson)說：「我們現在會面臨確診人數的上升，是因為有一大群人還沒打疫苗，才讓這些病毒不斷地四處傳播。」

強森表示，儘管是已染疫過的民眾，由於體內的抗體數量和保護程度不一，仍建議接種疫苗；同時她也鼓勵民眾，對疫苗有任何疑慮都應先向醫師請教。

疫苗 賓州 變種病毒

上一則

芝謝德水族館 伊州居民8月每周四免門票

下一則

喬州接種率低 歐曉瑜：州府應多鼓勵

延伸閱讀

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來
德國疫情未平 9月開始打「第3劑加強疫苗」

德國疫情未平 9月開始打「第3劑加強疫苗」
「遲了近一月」美7成成人接種疫苗達標 拜登：路還很長

「遲了近一月」美7成成人接種疫苗達標 拜登：路還很長
雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診

雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診
德州夫婦不信疫苗 染疫進ICU 插管前盼子女接種

德州夫婦不信疫苗 染疫進ICU 插管前盼子女接種
芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

2021-07-27 21:20
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協