Delta來勢洶洶 賓州籲速打第2劑疫苗

賓州有25萬名居民已完成第一劑接種，但尚未接種第二劑；賓州公衛廳本周起將會開始向這些人發出官方通知，呼籲民眾盡快完成接種，以增強Delta變種病毒株的防禦力。(美聯社)

新冠肺炎疫苗 自去年12月釋出至今年5月以來，賓州 共25萬名居民已完成第一劑接種，但尚未接種第二劑；賓州公衛廳宣布，本周起將會開始向這些人發出官方通知，呼籲民眾盡快完成接種，以增強Delta變種病毒 的防禦力。

賓州公衛廳代理廳長艾莉森·賓姆(Alison Beam)指出，最近當地有99％染疫死亡的人，以及97%染疫住院的患者，都未接種新冠疫苗；因此為避免未來疫情爆發，民眾在之後幾周應盡快抽空完成疫苗接種。

「如果你還沒打疫苗，現在已經是時候了，那如果你只打第一劑，第二劑也永遠不嫌晚。」賓姆說：「這非常重要，因為我們需要完整的保護力才能對抗目前正在全球擴散的Delta病毒。」

據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，該州新增病例多達65%都是感染Delta病毒；另外，共有六郡每日新增確診持續增加，達到每10萬人中有50人確診、或確診率提升至8%，被CDC列為高度或重大傳染地區。

賓姆表示，該州住院治療和死亡的人數、以及大多新增確診的案例都是「可以預防的」，希望所有人都能進快完成疫苗接種；專家也強調，兩劑疫苗才能提供對抗變種病毒的最佳保護力。

截至29日，賓州共62%的成人完成疫苗接種，但這個數字自上個月以來都沒有太大的變化；專家們擔心如此一來疫情將會繼續延長，甚至影響經濟恢復的時間。

賓州代理首席醫療官妲妮絲·強森(Denise Johnson)說：「我們現在會面臨確診人數的上升，是因為有一大群人還沒打疫苗，才讓這些病毒不斷地四處傳播。」

強森表示，儘管是已染疫過的民眾，由於體內的抗體數量和保護程度不一，仍建議接種疫苗；同時她也鼓勵民眾，對疫苗有任何疑慮都應先向醫師請教。