曾列FBI十大通緝犯 新州男殺未婚妻遭判刑31.5年

46歲的史帝芬森殺害未婚妻及未婚妻飼養的狗，被處以31年半有期徒刑，不得假釋。(FBI照片)

新澤西州 法官7月29日判決46歲的史帝芬森(Lamont Stephenson)基於殺害未婚妻及未婚妻飼養的狗，處以31.5年有期徒刑，不得假釋。

史帝芬森曾是聯邦調查局(FBI )的十大通緝犯之一，他今年6月認罪於2014年在未婚妻奧爾加·德耶蘇斯(Olga DeJesus)位於紐瓦克(Newark)的家中勒斃她並殺害她的狗；紐瓦克警方在德耶蘇斯的床鋪上，發現她與狗兒的屍體。

史帝芬森在法庭上坦言，犯案動機是因為他遭原先任職的汽車 裝配服務廠開除，但仍假裝去上班，因為他不希望德耶蘇斯知道他失業。

史帝芬森2018年10月因為涉嫌殺害德耶蘇斯，成為FBI的十大緝拿要犯之一。

他2014年犯案後，逃亡五年，2019年在馬里蘭州的喬治王子郡(Prince George's County)落網，他當時被控持銳器殺害40歲女友娜蒂娜·凱亞(Natina Kiah)及她的貓，犯案地點也是在女方家中，此次為華盛頓特區。

檢察官表示，凱亞曾在史帝芬森僅根據姓氏登記居留的無家可歸庇護所擔任保全，全案仍在審理中。