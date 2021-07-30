新州強烈建議室內戴口罩 墨菲：疫情惡化可能恢復強制

新澤西州長墨菲強烈建議民眾在疫情熱點的室內戴口罩，但不強制。圖為新州一家餐館要求顧客戴口罩的標示。(Getty Images)

聯邦官員加強疫情 期間的口罩 指南後，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)和州公衛廳28日表示，當局「強烈建議」所有州民，無論是否接種新冠疫苗，在室內都應戴上口罩，因為疫情風險上升，但這並非強制規定。

墨菲和州衛生廳長佩西里奇利(Judith Persichilli)在聯合聲明中表示，新州 一再打擊新冠病毒，而且接種率在全美名列前茅，但病例仍持續攀升，讓當局認為最好「強烈建議州民和所有至該州訪客負起個人責任，在室內宜謹慎並戴上口罩。」

雖然這並非強制規定，但萬一新州疫情惡化，有可能重新恢復口罩令；州府也強烈鼓勵未接種疫苗州民和該州訪客，盡快接種疫苗。

新州過去七天單日平均新增確診754例，比前一周的平均增加52%，更比前一個月暴增279%。

墨菲和佩西里奇利表示：「本州疫情偏往錯誤方向，新數據顯示，Delta變種病毒就連在已接種人口中也有更高傳染力，因此我們強烈提出此建議。」

在此之前，聯邦疾病防治中心(CDC)27日建議所有民眾，包括已接種人口，只要在國內「高」或「顯著」新冠傳染率的公眾場合，就應重新戴上口罩；「高」傳染率是指過去七天中，每10萬人中有100人以上確診，「顯著」傳染率則為50至99人確診。

根據CDC數據，新州八郡坐落在高和顯著傳染力的類別；孟莫斯郡(Monmouth County)是新州唯一高傳染率的地方，另外七郡則有顯著傳染力，包括博根郡(Bergen)、埃塞克斯郡(Essex)、友聯郡(Union)、密德薩克斯(Middlesex)、海洋郡(Ocean)、伯靈頓郡(Burlington)和大西洋郡(Atlantic)。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensk)表示：「多州和其他郡的Delta變種病毒資訊顯示，已接種疫苗者在罕見情況下仍可能遭Delta病毒感染，並傳播病毒給他人。」