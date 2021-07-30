我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

新州強烈建議室內戴口罩 墨菲：疫情惡化可能恢復強制

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州長墨菲強烈建議民眾在疫情熱點的室內戴口罩，但不強制。圖為新州一家餐館要求顧客戴口罩的標示。(Getty Images)
新澤西州長墨菲強烈建議民眾在疫情熱點的室內戴口罩，但不強制。圖為新州一家餐館要求顧客戴口罩的標示。(Getty Images)

聯邦官員加強疫情期間的口罩指南後，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)和州公衛廳28日表示，當局「強烈建議」所有州民，無論是否接種新冠疫苗，在室內都應戴上口罩，因為疫情風險上升，但這並非強制規定。

墨菲和州衛生廳長佩西里奇利(Judith Persichilli)在聯合聲明中表示，新州一再打擊新冠病毒，而且接種率在全美名列前茅，但病例仍持續攀升，讓當局認為最好「強烈建議州民和所有至該州訪客負起個人責任，在室內宜謹慎並戴上口罩。」

雖然這並非強制規定，但萬一新州疫情惡化，有可能重新恢復口罩令；州府也強烈鼓勵未接種疫苗州民和該州訪客，盡快接種疫苗。

新州過去七天單日平均新增確診754例，比前一周的平均增加52%，更比前一個月暴增279%。

墨菲和佩西里奇利表示：「本州疫情偏往錯誤方向，新數據顯示，Delta變種病毒就連在已接種人口中也有更高傳染力，因此我們強烈提出此建議。」

在此之前，聯邦疾病防治中心(CDC)27日建議所有民眾，包括已接種人口，只要在國內「高」或「顯著」新冠傳染率的公眾場合，就應重新戴上口罩；「高」傳染率是指過去七天中，每10萬人中有100人以上確診，「顯著」傳染率則為50至99人確診。

根據CDC數據，新州八郡坐落在高和顯著傳染力的類別；孟莫斯郡(Monmouth County)是新州唯一高傳染率的地方，另外七郡則有顯著傳染力，包括博根郡(Bergen)、埃塞克斯郡(Essex)、友聯郡(Union)、密德薩克斯(Middlesex)、海洋郡(Ocean)、伯靈頓郡(Burlington)和大西洋郡(Atlantic)。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensk)表示：「多州和其他郡的Delta變種病毒資訊顯示，已接種疫苗者在罕見情況下仍可能遭Delta病毒感染，並傳播病毒給他人。」

口罩 新州 疫情

上一則

返校後戴口罩？亞城各學區不同調

延伸閱讀

新州440萬人完成接種 疫苗有效性逾99.9%

新州440萬人完成接種 疫苗有效性逾99.9%
新州補貼電動車 最高5000元

新州補貼電動車 最高5000元
墨菲簽法案 新州接管大西洋城再延4年

墨菲簽法案 新州接管大西洋城再延4年
新州中產家庭、地稅減稅 墨菲和議員達協議

新州中產家庭、地稅減稅 墨菲和議員達協議
民調：墨菲獲48%支持率 領先共和黨對手15%

民調：墨菲獲48%支持率 領先共和黨對手15%
新澤西州財政盈餘百億 州長擬擴大減地稅

新澤西州財政盈餘百億 州長擬擴大減地稅

熱門新聞

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震