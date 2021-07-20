大西洋城首屆「亞裔文化日」 促種族平等

大西洋華人宣道會在亞裔文化日演唱「奇異恩典」。（記者羅存信／攝影）

大西洋城(Atlantic City)市政府攜手大西洋郡亞裔 聯盟、賭場再投資發展局、大西洋城警察 局、以及大西洋城消防局聯合，日前首次舉辦「美國亞裔文化日」(Asian American Cultural Awareness Day)，目的是譴責針對亞裔種族歧視 和攻擊犯罪，並盼望社區齊心促進種族平等與包容。

當日大西洋城政要和大西洋郡亞裔居民雲集在木板步道，靠近密西西比街的甘迺迪廣場Kennedy Plaza，新澤西副州長歐麗雯(Sheila Oliver)也到場祝賀；活動主席、市議員莫設德(Hossain Morshed)致詞表示，自去年2月疫情以來，全美攻擊亞裔案件已達3800多起，必須要制止。

大西洋城市長、警察局、州衆議員範雎(Jeff Van Drew)等人也強調政府對亞裔的保護， 不容許任何種族歧視及憎恨報復案件發生。

亞裔代表來自中國、越南、巴基斯坦、孟加拉、印度等，他們感謝政府的支持，也強調大家彼此的「接納、仁愛、尊敬」，並提供了多樣的文娛節目，其中有越南Dynasty Alliance青少年表演的舞獅、 功夫舞，中文學校表演的「太極十六式」及 「唱花臉」； 大西洋華人宣道會20多人獻上兩首詩歌， 還有越南青年表演的舞蹈；數百人坐在廣場聆聽演講及欣賞舞蹈節目。

在新州舉報仇恨亞裔犯罪，可與各地警察局聯絡；偏見歧視熱線：(800)277-BIAS(2427) ，電郵：[email protected]，網站：www.nj.gov/oag/bias。