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費城亞馬遜職業傷害最嚴重 是賓州其他員工2倍

編譯林梅婕／綜合報導
調查報導指出，賓州為全國亞馬遜員工職業傷害頻率偏高的地區，其中又以費城最為嚴重。(美聯社)
調查報導指出，賓州為全國亞馬遜員工職業傷害頻率偏高的地區，其中又以費城最為嚴重。(美聯社)

全球電商巨頭亞馬遜(Amazon)倉儲員工不斷傳出職業傷害，最近一項調查報導指出，賓州為全國該公司員工職業傷害頻率偏高的地區，其中又以費城最為嚴重。

去年新冠疫情爆發後激起消費者線上購物的熱潮，亞馬遜也快速地在各地擴點；然而，勞工權益維護者批評亞馬遜高壓要求員工必須以最快的速度完成所有工作，甚至沒有提供足夠的休息時間，導致職業傷害頻傳。

「費城詢問報」(The Inquirer)分析華盛頓郵報(WP)整理的美國工作安全與保健局(OSHA)數據指出，自2017至2020年間，亞馬遜位於賓州、新澤西州和德拉瓦州的倉儲員工罹患職業傷害、無法上班或只能從事輕度工作的比率較高；而賓州的巴克斯郡(Bucks)、費城和德拉瓦州的新堡(New Castle)員工重傷的比率，甚至比其他公司的倉儲員工還高出兩倍。

根據去年的統計，賓州亞馬遜倉儲以全年100位員工全職工作的條件下，平均每20萬個小時就會有7.2件職業傷害，而其他倉儲公司卻只有3.9件，多出將近兩倍。

OSHA的調查員針對賓州、新州和德拉瓦州共867座倉儲公司的工作人員進行調查，其中60座倉儲屬於亞馬遜；報告中雖然沒有詳列造成職業傷害的具體原因，但有四成亞馬遜員工的傷害是由不斷重複同樣動作所造成的肌肉骨骼傷害(musculoskeletal disorder)。

一名亞馬遜員工曾向費城詢問報透露，倉儲作業需要「不間斷地」將物品抬起、身體扭轉和變換方向等動作；批評人士表示，亞馬遜為了監督員工的生產力，使他們沒有足夠的時間從傷害中復原，導致情況更加惡化。

亞馬遜 賓州 費城

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