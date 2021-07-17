幸福舒眠床品又到新花色啦 ! QBEDDING帶給您健康的睡眠

睡好睡飽才是睡眠品質的關鍵，並非睡滿8小時第二天就能神清氣爽，很多時候即時睡了8小時還是感到身心疲憊，主因在於沒有得到真正好的睡眠品質。保證優質睡眠品質重要的關鍵是維持舒適的溫度，良好的通風，安靜的空間；Qbedding正在熱銷的新花色長絨棉床蓋套件恰好滿足。

桃紅底色搭配淺粉漸層花卉柔美卻不失去俏麗感的梅麗娜，讓整個空間頓時更加亮眼 ；米色幾何波紋以些許的橘色線條點綴搭配反面的藍灰色金斯利套件，知性高雅，柔和卻依舊讓人眼睛一亮；適合夫妻一起使用的克萊頓套件，大地色系的格紋與淺粉色的而搭配，讓粉色導遊一種知性的英氣； 還有十分具有異國度假氛圍的蒲賽拉套件，變形蟲花紋帶有一種神秘的異國風采，配上亮麗的寶藍色。組合套件包含了1個被套 、一個床蓋、2個枕套，性價比極優的價格也是一大吸引人的亮點，QUEEN SIZE $258.95/KIING:$288.95。 更多新品，各種床上涼席套件等您來選，各種尺寸齊全，還有涼席枕套哦！

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