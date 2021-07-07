註冊率降 財務惡化 賓州多所大學合併

為了獲得州議會更多教育經費，賓州西部和北部地區共六所大學即將合併，包括布盧姆斯堡大學。(取材自YouTube)

近年來大學註冊率持續下降、財務破口也不斷擴大，為了獲得州議會更多教育 補助金，賓州 西部和北部地區共六所大學即將合併，而包含同系統內的其他八所學校，不僅可以在學習內容和科系上有更豐富的選擇，也是學校現有唯一的生存方式。

賓州高等教育系統(Pennsylvania State System of Higher Education)推行的合併計畫，將洛克黑文大學(Lock Haven University)與另外兩所學校，布盧姆斯堡大學(Bloomsburg University)及曼斯費爾德大學(Mansfield University)合併。

另外，當地的克拉里昂大學(Clarion University)和愛丁堡大學(Edinboro University)，也將在2022年至2023年間與賓州加大(California University of Pennsylvania)完成合併，以為這些學校延續營運。

然而，倘若校園整合成功，洛克黑文的學生恐怕會有一部分的課程得透過遠端教學完成；因此一項最新調查指出，將有61%的學生不傾向於就讀洛克黑文大學，教職人員也擔心註冊率重挫，最終讓洛克黑文大學成為布盧姆斯堡大學的分支，或甚至永遠消失。

洛克黑文大學一名三項主修的學生凱拉·夏特斯(Kayla Shutters)雖然深愛這所學校，也在疫情 期間透過遠端學習完成所有必修課程，但她也坦承如果有機會在校園合併計畫後再重新選擇，她會就讀另一所學校，洛克黑文大學心理學系教授克勞德(Mark Cloud)說：「這正是我所擔心的。」

事實上，各州近年都有為數不少的大學正在進行合併；根據賓州校園整併的程序，兩所合併的學校將營運和領導權交給一人管理並共享預算，經過三到五年下來，估計雙方可節省數百萬元。

不過校園合併的缺點是，學生將會有四分之一的課程必須在線上完成，而且體育課程的安排更是充滿不確定性。