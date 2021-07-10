美籍華人作家胡曼荻新書《美國疫志》面世真實勾勒世瘟2020美國亂象

无

2020艱難不尋常，一場世界瘟疫震撼全球，打亂世界格局。美國疫情 如過山車讓人戰戰兢兢無所適從，疫苗雖給世界帶來希望，然而世瘟2020已成為地球人的一場噩夢。旅美作家胡曼荻新書《美國疫志》於2021年7月在美國出版發行，記錄著2020年世瘟帶給美國的點點滴滴和深遠影響。該書由美華傳媒出品，美國亞馬遜公司監製印刷，通過亞馬遜龐大的網路，向美國、加拿大、日本、法國、英國和德國等地全球同時發行。

《美國疫志》是美籍華裔作家胡曼荻的第五部美國紀事文集，裡面收錄了其旅居美國所撰寫的最新關於美國世瘟2020的文章，深刻勾勒出美國在新冠和川普雙重病毒攻擊下社會所呈現的亂象。本書共分為六個篇章：篇章一為災難之序幕，篇章二為好萊塢受創，篇章三為疫情攪大選，篇章四為起底之書，篇章五為川普病毒，篇章六為民主驚魂。六個篇章相輔相成，栩栩如生地描述了2020年新冠疫情對美國的侵蝕，加上美國大選讓病毒傳播加劇，造成美國出現了空前的社會分裂、動盪和經濟衰退，陷入空前的危機。胡曼荻以一位元前中國女記者獨特的視角，揮灑遊刃有餘詼諧有趣的文字，塗鴉著作為生活在美國二十餘年的局內人而親歷目睹眼觀耳聽的美國疫情中發生的種種故事，以及2020年美國大選下整個社會的光怪陸離與夢幻神奇。

胡曼荻旅居美國多年，對文字虔敬且誠惶誠恐，慎始慎獨慎微、全方位三百六十度解讀美國民生仕僚社會在2020年的夢幻一年，從美國華人的普通生活、留學生所面臨的回國困境和華人面對歧視的無奈，到白宮 川普政府的不作為，縱容疫情引起美國社會動盪和深層種族危機。本書更深入勾描華府風雲和美國總統大選 白宮內幕，文字細膩優雅又波瀾起伏。通過胡曼荻細膩的文字，全方位還原一個真實的美國, 深度刻畫疫情籠罩下的美國不為人知的百味人生、社會形態和意識範疇，堪稱一部第一手美國疫情之真實記錄，亦可視為珍貴的歷史手冊。

本書作者胡曼荻，自幼熟讀《紅樓夢》，文風受之影響而婉約精雅，且知性大方，視界獨特深邃。她的美國紀事專欄，被很多讀者認為是瞭解美國的第一手最真實資料，成為現時代記錄華裔美國生活的一個視窗。想瞭解美國，讀胡曼荻的文章，不可缺少。其代表作為長篇小說《美漂》，其出版書籍另有：中短篇小說集《歸去來兮》，美國紀事文集《美國胡說》、《美國物語》、《白宮有請》、《白宮來郵》和《人世間星空相連》，散文集《青春獨有》、《愛之智慧》、《獅城縈夢》和《中國女孩》，以及紀實報告文學《目擊中國經濟》，其首部影視劇本為公益微電影《文人相親》，已完成拍攝，並於2016年在各大網站播放。