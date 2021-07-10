享健康生活 做品質女人黃育羚醫師熱心真誠守護您！

黃育羚醫生（Diana Huang）可以講流利中英文。

用愛溫暖每一個家庭!新州北部Denville市的黃育羚婦產科醫生以她專業的醫療技術和熱情的態度始終給予病患者一種具有親和力的安全感。據悉，不少孕婦因為疫情 的影響出現了不同程度的焦慮，和不穩定情緒。黃育羚醫生表示雖然疫情尚未完全消失，但只要以正確的防護措施和細微妥善的治療，完全有信心為母嬰患者安全的保駕護航。

畢業於哥倫比亞大學 的黃育羚醫生，在SUNY-Buffalo醫學院取得博士學位，之後就職於紐約Bethy Israel 婦產科，擔任住院部醫生。目前,在新澤西Comprehensive Care Center任婦產科醫生。她曾在哥倫比亞大學巴納德學院（私立女子學院）就讀時，受到鼓勵致力於投身女性健康事業，希望能用自己的專業知識幫助和鼓舞女性。

黃育羚醫生為人真誠和藹樂觀，她建議孕產婦無需過於焦慮，以免對自己和孩子的健康造成不必要的影響。但是黃醫師完全理解大家的擔心，畢竟診所是新冠肺炎疫情中的重點風險防控區域，甚至有的醫生建議疫情期間非急症患者儘量減少就醫次數，降低感染風險。所以，才更加希望患者們能按時做有必要的體檢和產檢，儘量減少走進醫院的次數。

診所建議就診時，孕婦或患者與陪同人員仍需全程佩戴一次性醫用口罩，診所內提供免洗洗手液或消毒紙巾。在接觸診所門把手、門簾等物品後，及時使用手部消毒液清潔雙手，切記手消毒之前不要接觸口鼻眼。同時，最好與其他人盡可能保持6尺以上距離，積極配合醫護人員的工作，儘量減少在診所停留的時間。

黃育羚本期愛心小提示：出現什麼症狀需立即就醫？孕婦居家時每天要做自我監測；比如監測體溫變化、體重變化、胎動情況，有無腹痛、陰道流血及分娩徵兆等情況，必要時監測血壓 （尤其是有基礎疾病、血壓異常者）。孕婦居家自我監測的過程中，如果出現與產科因素有關的異常，要及時去醫院產科就診！小科普：與產科因素有關的異常主要是指胎膜早破、陰道流血、宮縮，以及頭痛、腹痛、胎動異常等。

希望每一位女性珍愛自己,擁有一個健康的體魄迎接“光明”!黃育羚醫師期待為您服務,堅守您的幸福安康！預約請致電Comprehensive Care Center，電話：973-831-2777，地址：16 Pocono Road，Suite 208，Denville, NJ 07834