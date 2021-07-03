新州賭場禁菸令解除員工抗議 要求繼續維持

禁止大西洋城賭場內吸菸的規定將在本月4日結束，但賭場員工呼籲，賭場禁菸令應當繼續維持。(美聯社)

新澤西州 實施的新冠疫情防疫措施中，禁止大西洋城(Atlantic City)賭場內吸菸的規定將在本月4日結束；賭場員工呼籲，在禁菸法規嚴格的新州，賭場禁菸令應當繼續維持。

新澤西州禁菸法規嚴格，絕大多數室內場所，甚至連海灘、公園都不能吸菸，但是賭場例外，儘管大西洋城的法規有將可吸菸的空間壓縮在25%以內。

在6月30日的員工集會抗議現場，荷官(發牌員)妮蔻‧維托拉(Nicole Vitola)就說，海灘跟沿岸的木棧道都不能邊走邊抽菸，但是「為什麼在我無法離身的賭桌前，卻是可以抽菸的？」

從事荷官40年的格林(Janice Green)也說，長年下來，他因此得了肺病，哮喘纏身，但是在禁菸令期間，這些症狀都得到控制，如果禁菸令解除，症狀恐怕又要回來了。

反菸團體「美國 非吸菸者權利組織」(Americans for Nonsmokers' Rights)成員史密斯(Onjewel Smith)表示，許多賭場從業人員社經地位弱勢，二手菸的環境讓他們每天都得冒著健康的風險上班。

新澤西州賭場協會(Casino Association of New Jersey)反對永久禁菸，理由是無法與可吸菸的賭場同業競爭，導致收入「長期性」的減少，會進而影響到就業 機會及政府稅收；內華達州拉斯維加斯也有禁菸的呼聲，但當地政府並未理會。

但是在賭場擔任樓層主任的丹特(Alvaro Dente)就說，在新澤西州的酒吧、餐廳也不能吸菸，而賭場可能有少賺錢。

州長墨菲(Phil Murphy)對外表示，賭場禁菸令仍將如期解除，不過他也看好州議會正在醞釀的法案，也就是禁止賭場吸菸；墨菲說，他認為這些措施將「十分有建設性」。但是墨菲並未明說他是否會簽署這樣的法案。

許多賭客認為，吸菸也是博弈娛樂中不可或缺的一環；不過也有如庫西恩(Tom Cushion)這樣，每周都會造訪賭場一、二次的賭客，發現禁菸之後，陳舊的菸味消失，也是很不錯的感覺。