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每天按摩好輕鬆！ 歡迎前往HiTRONS選購按摩椅

紐約訊

      按摩椅對於久坐一族或中老年朋友來說，無疑是值得購買的居家用品。每天使用按摩椅不僅可以促進血液循環，改善肌肉酸痛、慢性勞損等問題，同時按摩也可以讓人心情放松，進而改善睡眠。

      對於選購按摩椅這件事，普通人往往無從下手，最終還是以價格為導向進行購買，殊不知可能落入消費認知的誤區之中。

      作為美東地區知名按摩椅經銷商HiTRONS則表示「按摩椅好壞要看機械工藝」。然而，按摩椅的機械部件置於內部，大眾無法從外觀獲知及判斷。因此，HiTRONS一向倡導消費者要親自去試坐不同按摩椅，比較產品間的體感差異，而非直接從網上購買。

      具體來說，「機芯」是整台按摩椅的核心部件之一。在產品介紹上，通常以2D、3D、4D來進行等級劃分。2D是傳統技術，二維平面運動，按摩體感略顯生硬，但價格相對便宜。3D是當前主流配置，在2D基礎上全面升級，實現上下、左右、前後三維立體的按摩模式，與人體貼合度較高，按摩深度、力度也更加仿真。4D則屬於較新概念，目前尚未有統一且成熟的行業標準，已推出的產品大多是在3D基礎上新增一些智能化控制技術，價格相對偏高，市場上可選產品也不多。

      按摩椅另一重要部件是「導軌」。當前S&L型導軌功能最全面，也是中、高端按摩椅採用的類型，能覆蓋的按摩長度也更多元，搭配3D機芯可以達到較高的按摩水準。

      其次，按摩觸頭的材質及工藝也決定了一台按摩椅的舒適度。如果按摩觸頭是塑料材質，體感會偏硬，按摩起來會覺得不舒適。而硅膠或者一些新興材料，則會呈現出柔和的觸碰感。至於，紅外線體位感應、分佈式氣囊、加熱等這些功能，對於中、高端產品而言都是必備項。

除此以外，HiTRONS提醒大家「購買按摩椅要選擇知名品牌」。與購買其他快銷品的思維不同，大品牌的按摩椅是高品質和貼心售後的保障。一個經受得住時間考驗的品牌，其背後必然擁有強大的研發團隊及精湛的工藝流水線，這點是小廠商不具備的核心實力。

      歡迎前往HiTRONS旗下門店免費體驗各式按摩椅！預約及服務熱線：201-941-0024；官網：www.hitrons.com；紐約店地址：150-24 Northern Boulevard, Flushing, NY 11354；新澤西店地址：1 Remsen Place, Ridgefield, NJ 07657。

紐約 肌肉 新澤西

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