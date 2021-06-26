新州退稅500元 76萬家庭受惠

新州居民最快在7月就能收到最高500元退稅。(Getty Images)

新澤西州 議會24日通過464億元州政府預算 案，法案內容包括為全州76萬個家庭提供最高500元的退稅 (tax rebates)；墨菲（Phil Murphy）預計將於下周簽署這項法案，新州居民最快在7月份就能收到這筆退稅。

法案內容指出，夫妻合併報稅年收入15萬元以下者，如果育有至少一名兒女，便有資格領取這波退稅。個人年收入未滿7萬5000元且至少撫養一名兒女者，同樣符合資格。年收入是以2020年總收入(gross income)為計算標準，也就是稅前收入。

根據規定，只有新澤西州居民才有領取退稅資格，非居民則無法領取。退稅金額最高500元。

民主黨籍新澤西州參議會主席史威尼(Stephen Sweeney)發表聲明指出：「這是為最需要幫助的中產階級家庭與老年人所提供的稅務直接減免。」

聲明中說：「所得稅退稅將可以把錢放進勞工家庭的口袋，讓他們可以養家活口。」

除了退稅之外，預算案中也對大學儲蓄、學費和貸款有減稅，並歷史性地投注69億元給公共養老基金。

這項龐大的支出計畫是該州歷史上規模最大的，與此同時，由於稅收在過去一年中飆升至創紀錄高點，新澤西州預計將積累數以億計的盈餘。

根據法案內容，新澤西州還將讓退休金擴大減稅(tax break)、增加自住宅房產稅減稅( Homestead property tax credits)，並為大學儲蓄計畫及學費、學貸付款增設抵稅(tax deductions)新方案。

這波所得稅退稅雖然是來自明年度的州政府預算，卻是去年秋天達成的協商結果。墨菲州長與史威尼對於所得稅退稅提案出現歧見，僵局不下已有數年，如今終於出現進展。墨菲先前曾經表示，支持對高收入州民加稅，由於疫情出現，雙方終於在2020年9月宣布協議結果。

新澤西州州政府官員說，對於受到健康與經濟雙重危機影響的州政府與州民來說，這項協議都是有利的。

與聯邦政府先前發放紓困支票不同的是，新州的非退款底扣退稅(non-refundable tax rebate)並沒有按年收入增加紓困金額隨之遞減的機制，州民繳交州稅至少要達到500元，才能領到500元退稅，如果繳交州稅只有300元或100元，則將各自收到300元、100元退稅。