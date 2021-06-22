費城管弦樂團重生 馬友友10月登場

著名的「費城管弦樂團」宣布與房東「金梅爾表演藝術中心」合併；圖為該藝術中心外貌。(取材自推特)

一年多來因疫情 零收入，許多美國藝術組織被迫大規模裁員和大幅減薪，但著名的「費城 管弦樂團」(Philadelphia Orchestra)正採取另一種重生策略，宣布與房東「金梅爾表演藝術中心」(Kimmel Center)合而為一，並將在10月以大提琴家馬友友的演出，拉開新樂季序幕。

費城管弦樂團總裁兼執行長塔諾波斯基 (Matías Tarnopolsky) 將領導合併後的新組織，他表示，「我們知道必須採取重大措施，唯一的前進之道，就是合作。」

全國各地文化團體面對嚴重虧損，都在尋找簡化運營和建立新收入來源的作法，費城管弦樂團和金梅爾中心決定以集中資源，因應後疫情時代的財務和藝術挑戰。

費城管弦樂團在音樂總監尼克聶澤賽金(Yannick Nezet-Seguin)領導下，樂團藝術性雖深獲讚譽，卻長期處於財務困境；2011年樂團宣布破產，多年來一直努力重建，如今樂團與大型表演藝術中心「金梅爾中心」合併，將可節省租金。

此項安排也將使幾乎全賴門票銷售生存的金梅爾中心，獲得樂團2億6600萬元捐贈基金支援；這筆基金2019年曾獲5000萬元捐款挹注，是全美管弦樂團最龐大的捐贈基金。

受新冠疫情影響，費城管弦樂團取消了200多場音樂會，損失約2600萬元門票收入和表演費用，樂團領導階層也減薪，音樂家同意暫時減少25%薪酬；金梅爾中心嚴重依賴藝術家巡演、百老匯 音樂劇演出及作家講演等活動收入，因疫情總計取消1100多場活動，損失逾4200萬元門票收入，該中心讓其126名員工中的多人休假，並發起緊急活動籌募1000萬元。

金梅爾中心總裁兼執行長安妮•埃沃斯(Anne Ewers) 去年秋天開始與塔諾波斯基協商，疫情加速了有關雙方合併對話；她說：「當疫情來襲時，所有收入線都消失了，我意識到我們的慈善基礎並沒有達到應有的深度和廣度。」

塔諾波斯基表示，樂團透過與金梅爾中心合併，將可擴大舉辦古典音樂節，與百老匯表演者和爵士藝術家合作，並參與外展活動及其他現場演出。

埃沃斯希望費城的合併，能為其他面臨經濟壓力的機構樹立榜樣；她說，「很多人告訴我們，需要更多這樣的合作，我希望我們能激發大家的靈感。」