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新州28所高校強暴案 疫前累計143起

記者謝哲澍／新澤西州報導
在疫情關閉大部分校園的情況下，新州四年制大學的強暴案近年來首次下降。圖為學生走過羅格斯大學校內宿舍。(Getty Images)
在疫情關閉大部分校園的情況下，新州四年制大學的強暴案近年來首次下降。圖為學生走過羅格斯大學校內宿舍。(Getty Images)

新州高校性侵事件在新冠疫情爆發前頻頻發生，如今則被人漸漸遺忘；新州先進傳媒(NJ Advanced Media)日前公布一項疫情前(2019年)新澤西28所高校的犯罪報告顯示，該年度新州四年制大學的強暴案報告達143件。

根據統計，當年的強暴案與2018年相比，總數約減少了6%，也是新州高校強暴件數近年來首次下降。報告指出，下降的原因是#MeToo運動，和校園外展活動鼓勵更多的學生提出性暴力投訴。

在此同時，2019年的新州高校校園的不當撫摸、騷擾、家庭暴力或約會暴力件數共有533件。

新布朗士維克羅格斯大學(Rutgers University-New Brunswick)是新州最大的校園，該校發生多達28起強暴案，名列各校園之首。其次是羅文大學(Rowan College，19起強暴報告)、新澤西學院(College of New Jersey，14宗)、拉馬波學院(Ramapo College，九宗)和普林斯頓大學(Princeton University，八宗)。

羅格斯大學學生福特(Marina Ford)說，向大學性暴力受害者推廣多多利用校園各種諮詢和幫助是一回事，讓他們實際向校警舉報強暴或性虐待事件，又是另一回事，「我認識很多倖存者，她們大多數都沒有舉報。」

報告中的數據僅顯示當地高校報告的案件數，沒有具體的相關逮捕或起訴統計。新澤西反性侵聯盟(New Jersey Coalition Against Sexual Assault)發言人馬薩諾(Marissa Marzano)指出，這些統計只是冰山一角，但也顯示出許多學生開始學會投訴和舉報。

過去一年新冠疫情來襲，新州大多數高校在去年年初部分或全部關閉，使學生們在家中遠程學習，彼此之間相距遙遠，校園輔導員和資源中心可幫助受害者更有安全感地進行投訴和報告。

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