我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

逃避攔檢 賓州亞裔男撞車當場死亡

編譯洪毅／綜合報導

賓州北安普敦郡(Northampton County)下拿撒勒鎮(Lower Nazareth)發生一起死亡車禍；來自賓州拿撒勒(Nazareth)的23歲亞裔男子阮吉米(Jimmy Nguyen，音譯)15日下午駕車時，企圖逃離警察攔檢而高速撞上數輛汽車及水泥護欄，導致其當場死亡。

此事發生在15日下午2時，警方在下拿撒勒鎮賓州248號公路與33號公路交叉口處，欲攔檢由阮吉米駕駛的Lexus IS250；結果阮吉米沿著248號公路加速往南逃離，還在路上撞上一輛車。

阮吉米仍繼續快速行駛，不斷試圖甩開警察追緝，經過紐伯格路(Newburg Road)時拐向西行駛，在巴斯(Bath)與248號公路交叉口路改朝東，企圖沿著248號公路返回拿撒勒。

幾乎繞了一圈，高速駕駛的阮吉米在拿撒勒與下拿撒勒鎮交界處的水泥廠前失控、滑到對向車道，依序撞上一輛對向的豐田(Toyota)Rav4，一輛白色賓士(Mercedes-Benz)休旅車，再撞上水泥護欄後方才停下。

北安普敦郡法醫扎卡里(Zachary Lysek)表示，阮吉米在事故現場就已被判定死亡，其死因仍有待進一步調查。

警方表示，阮吉米被救出時有繫安全帶；此外，警方也沒有刻意部署「毀車式」的行動，曾經有在某處部署道釘，但是阮吉米成功躲過。

白色賓士休旅車遭撞後車頭翻了180度，撞上一輛黑色日產(Nissan)Rogue，賓士車主還因傷勢不輕而送醫。

此事導致248號公路楊迪(Jandy)及霍洛(Hollo)二路交叉口之間的路段封閉，直到晚上7時才重新開放。

賓州 警察 休旅

上一則

肉價漲不停 在家自煮開銷一路飆

下一則

食材、勞工漲 上館子花費13年新高

延伸閱讀

賓州德拉瓦河盆地禁採天然氣 議員提告遭駁回

賓州德拉瓦河盆地禁採天然氣 議員提告遭駁回
法拉盛社區活躍人士高景珍 與男友遭棄屍賓州

法拉盛社區活躍人士高景珍 與男友遭棄屍賓州

賓州高中創先例 首對同性伴侶當選舞會皇后

賓州高中創先例 首對同性伴侶當選舞會皇后
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
共和黨推限制墮胎法案 賓州州長誓言否決

共和黨推限制墮胎法案 賓州州長誓言否決
高球場遇雷擊 新州70歲男當場死亡

高球場遇雷擊 新州70歲男當場死亡

熱門新聞

密西根州銀湖為著名景點。(銀湖臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

2021-06-11 18:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利