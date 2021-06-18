逃避攔檢 賓州亞裔男撞車當場死亡

賓州 北安普敦郡(Northampton County)下拿撒勒鎮(Lower Nazareth)發生一起死亡車禍；來自賓州拿撒勒(Nazareth)的23歲亞裔男子阮吉米(Jimmy Nguyen，音譯)15日下午駕車時，企圖逃離警察 攔檢而高速撞上數輛汽車及水泥護欄，導致其當場死亡。

此事發生在15日下午2時，警方在下拿撒勒鎮賓州248號公路與33號公路交叉口處，欲攔檢由阮吉米駕駛的Lexus IS250；結果阮吉米沿著248號公路加速往南逃離，還在路上撞上一輛車。

阮吉米仍繼續快速行駛，不斷試圖甩開警察追緝，經過紐伯格路(Newburg Road)時拐向西行駛，在巴斯(Bath)與248號公路交叉口路改朝東，企圖沿著248號公路返回拿撒勒。

幾乎繞了一圈，高速駕駛的阮吉米在拿撒勒與下拿撒勒鎮交界處的水泥廠前失控、滑到對向車道，依序撞上一輛對向的豐田(Toyota)Rav4，一輛白色賓士(Mercedes-Benz)休旅 車，再撞上水泥護欄後方才停下。

北安普敦郡法醫扎卡里(Zachary Lysek)表示，阮吉米在事故現場就已被判定死亡，其死因仍有待進一步調查。

警方表示，阮吉米被救出時有繫安全帶；此外，警方也沒有刻意部署「毀車式」的行動，曾經有在某處部署道釘，但是阮吉米成功躲過。

白色賓士休旅車遭撞後車頭翻了180度，撞上一輛黑色日產(Nissan)Rogue，賓士車主還因傷勢不輕而送醫。

此事導致248號公路楊迪(Jandy)及霍洛(Hollo)二路交叉口之間的路段封閉，直到晚上7時才重新開放。