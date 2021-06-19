真情“父”出 筷活品味喜相聚！

在幸福喜樂的成長路上，爸爸是最值得信任的守護神！父親節將至，趁時光還好，他未老，帶著爸爸歡喜相聚在傳統粵菜小館~筷活品味。

筷活品味已開啟堂吃和包間服務，供應各類生猛海鮮，游水活蝦，活魚，粵式小炒，精美點心等。食客們心心念念的粵式乳鴿(僅限堂吃)目前有特價，還有近期剛推出的各式蒸生蠔，令您大飽口福；北京 脆片皮鴨整隻僅$48，半隻$28，採用來自長島 的新鮮食材，在店內經過烘烤，配上味道鮮美甜麵醬，盡顯中華風味！

重中之重，足夠10幾人共同享用的鮮活帝王蟹，適合家庭聚餐；避風塘炒蟹是粵菜經典名菜之一，美味可口的傳統名點，其精髓是蒜蓉的獨特風味，特別之處在於它的甘口焦香，脆而不糊，蒜香味與辣味、豉味結合，達到了一種口味的平衡；與螃蟹共烹，味道和諧，可口極致，薑蔥蒜蓉的香味浸透蟹肉，蟹塊香辣，味道濃郁，濕口的蟹沙比乾身的更香口，令人越食越開胃。

粵菜真品味，廚技心體會！筷活品味特聘經驗豐富的粵菜大廚師為您創造出幸福美妙的粵菜之旅，新功能表選擇豐富多樣，餐前小食，各種燒臘，具有特色且正宗。 糯米炒龍蝦，港式芝士焗龍蝦，避風塘炒大蟹，本樓極品小炒皇、XO醬炒桂花蚌等，高檔口味、平民收費，有超過兩百多種珍饈美饌，任君選擇。

香脆的脆皮燒豬，被稱為一絕，口感富有層次感，一塊肉可以嘗到三種口感，先會感到表皮的香脆，其次會感到脂肪的柔軟，最後會感到瘦肉的甘香，一口咬下去，滿滿的幸福感隨之而來 。

心服務、新粵菜、新品味，變化多樣；價格親民，口味絕佳。最親民的價格，最正宗的港味，各大網站給予物美價廉的好評。期待新老客戶前來“檢閱”！筷活品味新營業時間：11:00am到10:00pm，電話： 908-222-8898/908-222-9898，地址：4811 Stelton Road, South Plainfield NJ 07080 (Rt.287 Exit 5) (原筷活林) 。