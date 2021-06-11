攻擊事件頻發 費城亞裔憤怒

圖為民眾藉標語表達對仇視亞裔的不滿。(美聯社)

近期兩起襲擊事件後，費城亞裔 社區處於緊張狀態。一名17歲華裔學生上周在梅費爾(Mayfair)地區被兩名青少年暴力毆打，受害者和他的祖母說，襲擊者中甚至有一女子在旁大笑。

費城詢問報報導，被毆打的17歲男孩陳宇恒(Yuheng Chen，音譯)，其祖母吳越嫻(Yue Xian Wu，音譯)用中文講述，當時祖孫兩人在梅費爾小學旁，兩名大約18歲的青少年跑向她的孫子，用拳頭毆打他的臉、耳朵和背部。

吳越嫻說，一名年齡相仿的女孩走過來，開始大笑，然後帶著兩個襲擊者離開。陳宇恒當時鼻血不止、右耳有瘀傷、頭暈目眩、多處割傷，但沒有尋求醫療，也不想報警，「我不想打擾別人，也不想讓其他人覺得我很難過。」

施暴者沒有說種族主義的話，警方也沒有提出仇恨犯罪 指控。東北費城公益協會(Northeast Philadelphia Chinese Association)主席黃明珠(Mingchu Pearl Huynh)說，如果亞裔不為自己挺身而出，警方也無能為力，「這是不對的，這就是我戰鬥的原因。這個女孩把我們當作一種娛樂，為了好玩，為了遊戲而打我們。」

耶魯大學社會學教授安德森(Elijah Anderson)研究費城等社區，他不同意將亞裔視為目標是因為他們被認為軟弱，「這很複雜，他們可能認為自己的種族優於其他人，也可能認為自己的群體受到威脅。」

費城近期一起因協助員工處理撞車事故，不幸被襲逝世的閩籍中餐外賣店老闆林瑋案件，凶嫌菲格羅亞(Jose Figueroa)已得保釋，代理律師Geoffrey Seay否認是仇恨犯罪，檢方也未提起類似指控。