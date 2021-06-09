西塔瑞利贏下共和黨初選，將挑戰墨菲。(美聯社)

新澤西州 初選8日落下帷幕，共和黨 前眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)以49%的選票贏得初選，將挑戰尋求連任的現任州長墨菲。競選愛迪生(Edison)市議員的華裔參選人彭曉寒(Shannon Peng)，則在未獲得郡內黨派支持的情況下輸掉了選戰。

西塔瑞利面對對手里佐(Phil Rizzo)、辛格(Hirsh Singh)和萊文(Brian Levine)的挑戰輕鬆獲勝，但不到半數的選票仍顯示新州共和黨存在嚴重的黨內分歧，一部分共和黨人指責西塔瑞利並非前總統川普的支持者，而其他三名落選參選人則試圖與前總統保持密切聯繫。

在初選期間，西塔瑞利經常通過說他支持川普的許多政策，來轉移關於他是否支持前總統的問題，他很可能會在與墨菲的正面交鋒中採用相同的策略。

然而在深藍的新澤西，川普並不受歡迎。政治專家指出，西塔瑞利現在面臨的挑戰包括團結共和黨，同時還要吸引無黨派選民，甚至是一些對支持墨菲連任缺乏興趣的民主黨 人。

週二晚上的勝選演講中，西塔瑞利加強了他「澤西第一」的論調，稱墨菲是一個「富有的闖入者，而不是真正的新澤西人」。他指責墨菲「不是在這裏長大的，從來沒有在這裏上過學，從來沒有在這裏擁有過企業」，並抨擊墨菲經常飛往他在意大利的豪宅，擁有多達23個房間，試圖將他描繪成一個與新州普通居民無法聯繫的富有精英。

墨菲在民主黨初選中無人反對，並在民意調查結束後立即宣佈獲勝。他當晚發佈的勝選聲明中未提及 西塔瑞利的名字。相反，墨菲描述一系列符合民主黨理念的想法和目標，以建立一個「更強大、更公平、更有彈性的新澤西」。

而在愛迪生，華裔市議員參選者彭曉寒與競選市長的搭檔巴賈亞(Mahesh Bhagia)雙雙落選。兩人此前在市民主黨大會上獲得提名，卻未能得到密德薩士郡民主黨背書；最終獲得背書的市議會副主席喬希(Sam Joshi)以超過60%的選票贏得民主黨市長提名。

彭曉寒感謝支持者，指新澤西是全美唯一的選舉還採用黨派界限(party line)的州，「我們不幸在這個州競選，又堅決不肯與郡內和市里的貪官們合作，導致被剔除party line，種種不利因素導致了失敗。不過我們會繼續努力，十一月選舉，學委方面一定要保住大多數。」