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新州學生下學期返校 仍須戴口罩

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州下學年開學，學生仍需戴口罩。(美聯社)
新州下學年開學，學生仍需戴口罩。(美聯社)

新州將於周五起准許完全接種者多數室內場合免戴口罩，但州長墨菲25日稱，公校學生口罩令沒有結束，而且在秋季開學之前都不太可能改變。州府預計在6月發布有關新學年學校防疫規定。

允許學校線上教學的行政命令將暑假結束失效，墨菲日前已宣布，下學年將不允許線上教學。由於新州12歲以下的學童仍暫無資格接種新冠疫苗，9月仍須戴口罩上學。針對兒童的疫苗試驗正在進行中，墨菲希望有足夠的時間批准使兒童廣泛接種疫苗。

CDC建議，未完全接種者公共場合仍應戴口罩，學校至少至學年結束前也應繼續戴。新州教師工會(New Jersey Education Association)近日也表態支持師生繼續戴口罩。根據衛生廳數據，新州報告281起校園傳播事件，導致本學年師生和學校工作人員中出現1263例確診。

目前輝瑞(Pfizer)是美國12至17歲之間的唯一疫苗。莫德納(Moderna)周二宣布，正在為該年齡段的人群申請緊急使用授權。兩家公司均已開始對年齡較小的孩子(從11歲到6個月大的嬰兒)進行測試，但由於測試過程更加複雜，專家期待在秋天看到部分結果。

新州目前30至49歲居民染疫比率最高，約30.9%；50至64歲22.4%，18至29歲19.9%，65至79歲10%，5至17歲10%，80歲以上4.4%，0至4歲2.1%。

賓州31日將解除所有商業防疫限制，未完全施打者仍須戴口罩。費城則為6月11日，完全接種者有望室內免口罩。德拉瓦州群聚人數已解禁，社交距離減為三呎，已完全接種者室內外均免戴口罩。

口罩 新州 疫苗

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