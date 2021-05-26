防疫解禁 專家：槍擊暴力犯罪將增

防疫解禁，犯罪率恐隨之上升。(美聯社)

新州近三天槍擊 暴力案件頻發，包括帕特森(Paterson)、肯登(Camden)以及麗野市(Fairfield)的槍擊案。專家們指，隨著越來越多的美國人擺脫防疫規定，犯罪率將顯著上升。

約翰傑刑事司法學院教授、博根郡前警長希金斯(Brian Higgins)指出，犯罪率上升有很多因素，可能包括人們對隔離的沮喪、封鎖和社交重啟等。

麗野市本周末一次家庭聚會發生槍擊案，造成兩人死亡、12人受傷；幾個小時後，兩人在帕特森被槍殺；僅僅17分鐘後，East Main Street再次發生槍擊，五人受傷。

此外，肯登市21歲的Isaiah Taylor周六淩晨被射殺；麗原市(Fair Lawn)38歲的Marko Guberovic淩晨在洛迪(Lodi)17號公路上被撞身亡，檢方指他被五名男子毆打後留在高速公路上。

海豹突擊隊退役隊員、全球危機管理公司Escape the Wolf創始人愛默生(Clint Emerson)猜測2021年可能是槍手活躍的一年，疫情封鎖和重啟造成的精神壓力可能加劇犯罪活動。

根據紐約警察 局本月發布的統計數據，紐約市 犯罪率也有上升。與去年4月相比，今年4月的犯罪率上升了30%，包括盜竊案增加66%、重攻擊增加35%、搶劫增加28%、槍擊增166%。