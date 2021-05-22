新州室內口罩令下周有望鬆綁 完全接種者可以免戴

新州下周有望開放已完全接種者室內免口罩。(美聯社)

國殤日長周末，大批民眾將出遊前夕，新澤西有望進一步鬆綁室內口罩 令。多個消息來源指，州長墨菲下周一或將宣布28日(周五)起，採納聯邦疾病防治中心(CDC)最新指南，准許已完全接種者，多數室內場合可不戴口罩。新州 目前已允許該群體戶外免戴口罩，餐廳、健身房、理髮店、賭場、教堂等，也已解除群聚人數限制。

CDC新指南上周出爐，已完全接種者多數室內外場合均可不戴口罩，也不需社交距離，醫院、長照中心、公共運輸、室內擁擠場所等除外，地方政府有權自行決定。

雖然紐約、康州、賓州、德拉瓦等均先後採納，墨菲堅稱許多人仍未施打，不鬆綁室內口罩令，成為東岸各州中的特例。新州是最早實施口罩令的幾個州之一，也是最晚解禁之一。

CDC並建議，未完全接種者公共場合仍應戴口罩，學校至少至學年結束前也應繼續戴。新州教師工會(New Jersey Education Association)近日也表態支持師生戴口罩。

新州目前超過390萬人已完全接種，100萬人至少接種第一劑，成人完全接種率約55％。

費城 周五起取消辦公室、商店、博物館、圖書館防疫人數限制，開放點酒不點餐，餐廳堂食容量上限依然為50％，通風達標者75％，椅背距離從六呎減至三呎，室內外運動比賽座位開放50％，健身房75％或每1000平方呎15人，完全結接種者室外可不戴口罩。

賓州31日將解除所有商業防疫限制，未完全施打者仍須戴口罩。費城則為6月11日，完全接種者有望室內免口罩。德拉瓦州群聚人數已解禁，社交距離減為三呎，已完全接種者室內外均免戴口罩。

費城近日平均日增148例確診，較兩周前少50％；賓州1465例、49％；新州608例、53％；德拉瓦118例、45％。