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聯邦餐館紓困金 線上講座教申請

賓州訊
(美聯社)
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對於本月開放申請的最新一波聯邦餐飲業振興基金(SBA Restaurant Relief Fund)，費城華埠發展會(PCDC)近日舉辦中英文網路講座，邀請康州SBA專員John Xu介紹如何申請。講座錄影網址：https://bit.ly/2S78Ocg。John Xu電郵：[email protected]，電話：(860)240-4672。

該計畫提供每間餐廳獲得與疫情有關的收入損失相當的不超過1000萬元的資金，每個分店可以獲得不超過500萬元。先申請先得。申請網址：https://bit.ly/3npw6pn。中文版問題提示：https://bit.ly/32SK8Gv。中文相關訊息：https://conta.cc/3vqXh5V。

申請資格：餐廳、餐車、大型活動的餐飲提供者、酒吧、酒館、零食和非酒精飲品吧 、麵包店、自釀酒酒吧、品酒室、酒吧台、小酒館等。

優先群體：至少51%的所有權屬於符合以下情況的一人或多人：女性、退伍軍人、社會或經濟上的弱勢群體。5月23日前申請者有優先被審核發放的機會。

華埠 費城 疫情

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