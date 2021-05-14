進曼哈頓若被收堵車費 新州擬發補貼

聯邦政府同意紐約繼續推進曼哈頓60街以南徵收堵車費的計畫，未來將加速進行環境評估和公眾評議流程。(記者和釗宇／攝影)

紐約計畫對進入曼哈頓60街以南的車輛收取堵車費 (congestion price)，令新州 立法者不滿。州眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)與其他議員本周提議，擬在紐新之間的每個過境點，對非新州車輛收取額外費用。

根據計畫，外州車輛所收費用，將進入新成立的堵車稅減免基金(congestion tax relief fund)，新澤西的駕駛可從中獲得紐約堵車收費的報銷；如果紐約市 最終放棄收取堵車費，這項提案將自動撤銷。

博根郡州參議員Joseph Lagana說，新澤西不是紐約市的存錢罐，如果他們繼續推行這一計畫，新州必須做出應對。戈特海默稱，紐約的做法是打劫新州人的錢包。報復計畫預計將使通勤華盛頓大橋的駕駛每年多花3000元。

新州議會此前要求所有跨哈德遜河進入曼哈頓的新州居民，可免繳堵車費。州長墨菲也致信紐約州長，稱堵車費對於每天進入曼哈頓的新州通勤族不公，但均未能獲得紐約的積極回應。

紐約最近獲得聯邦運輸部批准，對其計畫進行聯邦要求的環境評估。如果正式實施，預計通過華盛頓大橋進入曼哈頓的個人將支付13元的附加費，紐約官員指每年可以收約10億元。

非營利組織「區域規畫協會」(Regional Plan Association)支持堵車費，稱對於新州居民有利有弊，最大好處是有望解決尖峰時段的堵車問題。