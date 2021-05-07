頸椎病傷全身！ 問診推薦劉凱旋脊椎治療中心

劉凱旋醫師（中）與中心專家團隊

頸椎病，是當代健康的“隱形殺手”。據資料顯示，頸椎由於長期勞損、骨質增生，或椎間盤突出、韌帶增厚，致使頸椎脊髓、神經根或椎動脈受壓，交感神經受到刺激，從而引發不同類型的頸椎病。以神經根型頸椎病為例，其典型症狀包括：患者早期頸部疼痛、發僵；上肢放射性疼痛或麻木，此疼痛和麻木可沿著受壓神經根的走向放射；當頭部或上肢姿勢不當或突然牽扯患肢時，可發生劇烈的放電式銳痛；嚴重時，患者會感覺上肢沉重、無力、握力減退，有時可出現持物墜落等現象。因此，如您感覺到頸椎不適，要提早尋醫問診，避免造成嚴重性傷害。

在脊椎病診療方面，仁心仁術的劉凱旋醫師（Kaixuan Liu, MD, PhD）可謂首屈一指。劉醫師在中、美兩國均有求學及行醫經驗，持有美國 麻醉、痛症與微創脊柱外科三門特考醫師執照文憑，在美期間曾接受世界知名脊椎外科專家Merrill Reuter MD, PhD的悉心指導及專業訓練，專精以先進的微創技術來治療難纏的脊椎病痛。

作為國際內窺鏡脊柱外科學會（ISESS）的創始成員和董事會成員，劉凱旋醫師所率領的脊椎治療中心-Atlantic Spine Center，匯集了脊椎病及痛症方面的診療專家，團隊實力強大，中心已躋身美國內窺鏡脊椎外科手術的頂級之列。其主治項目包括：頸腰背及四肢疼痛、麻木、無力，以及各種疑難頑固痛症的診斷及治療。同時，對坐骨神經疼痛、骨刺增生、椎管狹窄、神經受壓及手術失敗後患者有獨特的診療經驗。在治療過程中，專家側重非手術微創治療法、內窺鏡激光療法等，患者只需局部麻醉，手術當日無需住院，術後無需臥床，治療副作用小、恢復快、療效可靠。

歡迎有脊椎病及相關痛症的朋友前往劉凱旋脊椎治療中心就診。診所每日進行紫外線殺菌消毒，提供遠程診療及影像診斷，全方位確保您的健康安全。諮詢電話：855-368-5272；網站：www.atlanticspinecenter.com。主診所：475 Prospect Ave., Ste. 110, West Orange, NJ 07052。愛迪生診所：2163 Oak Tree Rd, Suite 110, Edison, NJ 08820。澤西城診所：200 Hudson St., Suite 145 Harborside, Jersey City, NJ, 07302。 Advanced Spine Surgery Center地址：855 Lehigh Ave. Union, NJ 07083。