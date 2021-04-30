印度疫情吃緊 新州伸援手

印度 新冠疫情告急，新州 有全美最大印度裔社區之一。州長墨菲日前與印度駐美國 大使桑德(Taranjit Singh Sandhu)會談，承諾將伸出援手；目前從印度德里至紐瓦克(Newark)的直飛航班依然通航。

新賓州當地團體、社區和醫生組織也在籌集資金，並向國會議員施壓，要求他們向印度運送應急物資。杜克大學全球健康創新中心創始主任Krishna Udayakumar指出，印度悲慘的局勢可能會持續數周至數月之久：氧氣用盡、重症監護室爆滿、呼吸機供不應求。

隨著新州持續放鬆防疫規定，但對印度直飛航班沒有限制，也使許多居民感到擔憂。新州有超過38萬4000印度裔居民，其中愛迪生市(Edison)更被稱為「新州印度之都」，也是最大的印度裔社區之一。

航空業人士指，自從美國政府要求居民避免前往印度以來，印度至美國航班的機票價格飆升，「許多人都希望立即飛往美國，不想被困。」

其他一些國家，包括德國、英國和阿聯酋，已限制與印度的直飛。但美國目前對於來自印度的直飛航班並無特別規定，僅作為國際旅行者，在登機前三天內接受檢測並出示報告即可。新州政府議旅行者在入境後三至五天內再次檢測，自主隔離七天。