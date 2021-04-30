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新州恢復舉辦夏令營 但須遵守防疫規定

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州今年有條件准許舉辦夏令營。(美聯社)
新州今年有條件准許舉辦夏令營。(美聯社)

新州去年因疫情取消青少年夏令營和暑期班，州府宣布今年可照常舉行但必須遵守一系列防疫規定，包括未接種疫苗的營員和工作人員，必須在活動開始前出示72天內的陰性檢測報告，然後在到達後三至六天內再次檢測。

根據州政府周三發布的健康與安全指導方針，鼓勵該州的青少年和工作人員，在進入住宿制夏令營之前進行隔離；應確保營員睡覺的地方有適當的通風。

由於疫苗僅被批准用於16歲及以上人群，因此大多數青少年和工作人員將必須接受檢測。

新州夏令營防疫準則包括：

1.夏令營主辦方應為工作人員和青少年營員建立固定小組，並限制這些小組之間的活動。

2.營員在室內任何時候都應戴口罩，尤其是在難以保持社交距離的情況下。當指定小組之間的距離無法滿足六呎時，營員應戴上口罩；營員在鋪位或自己小組中時不需要戴口罩。

3.雇員在室內必須戴口罩，除非進食或飲水等例外情況；主辦方必須為工作人員和營員提供口罩。

4.必須對營員、雇員和訪客進行日常健康檢查。

5.夏令營必須擬定計畫，應對有人生病或測試呈陽性的情況，包括立即隔離並報告當地衛生機構。

6.所有夏令營都必須對雇員進行有關防疫、洗手習慣、個人防護設備和症狀的基本培訓。

7.鼓勵戶外活動。

8.應檢查所有通風和空調裝置，確保正常。

9.營員到達、送機和用餐應錯開。

10.乘車期間，營員和駕駛之間必須保持社交距離。

11.經常接觸的表面應消毒，兩次使用之間應清潔共用物品。

檢測 防疫 社交距離

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