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1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

新州疫情降溫 群聚規定5月10日起再鬆綁

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州進一步放寬室內外群聚人數限制。(美聯社)
新州進一步放寬室內外群聚人數限制。(美聯社)

疫情數字下降，疫苗接種進度穩定，州長墨菲宣布將從5月10日起，進一步放鬆防疫規定，室內私人聚會如婚禮、畢業舞會，可達容量上限50％或250人，舞池可開放，但須戴口罩、保持距離；室外聚會上限增至500人，戶外場地若有1000張以上固定座椅，能保持六呎距離，可開放50％。

周一宣布的新規不包括室內商店、健身房、賭場、電影院和餐廳堂食，仍將限制為50％。墨菲指出戶外用餐不受任何人數上限的限制，只要用餐團體保持六呎距離即可。

墨菲也暗示若疫情進一步緩解，將放寬室內餐飲的限制，預計下降趨勢將在未來兩周內持續，希望商家提前計畫並做好充分準備。從過去幾周的數字趨勢來看，有希望繼續放寬防疫規定。

截至周一，新州已擁有超過280萬人完成疫苗接種，第二劑疫苗接種比率高於全美平均。衛生廳長Judith Persichilli指出，新州91％居民在建議的三到四周間隔內，接種第二劑疫苗，全美有超過500萬人未接種第二劑。

Persichilli說，人們錯過第二次疫苗接種的原因很多，對待疫苗態度的猶豫是其中之一，鼓勵從醫療專業人員尋求指導。

即使錯過了第二劑疫苗預約，或已不在21天或28天的時間範圍內，居民亦可在六周接種第二劑。可聯繫接種第一次疫苗的接種站，或致電(855)568-0545尋求幫助。新州26日報告1247例新增新冠病毒感染確診病例，單日19人染疫死亡。

疫苗 新州 疫情

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