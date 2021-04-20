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加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

新州啟動全民接種 時隔1年學生陸續返校

記者謝哲澍╱綜合報導
圖為肯登學生返回學校，教師與校長列隊歡迎。(肯登學區臉書)
圖為肯登學生返回學校，教師與校長列隊歡迎。(肯登學區臉書)

新州19日開啟全民疫苗接種，並增加一系列網路預約方式。新州多個學區的學生當日也返回校園，許多學生時隔一年後首次踏入教室。

新州當日報告1935例新增新冠確診，單日18人染疫死亡。截至周一，新州已有超過250萬人完成接種。墨菲表示嬌生疫苗暫停施打，將不會影響在5月底前，為70%符合條件的成年人完成接種的目標。

除了官方網站外，目前新州疫苗網上預約工具包括接種站查詢：https://covid19.nj.gov/pages/finder；臉書小組：https://www.facebook.com/groups/891546924927251；志願者註冊網站：https://wgirls.org/requestforhelp/；以及推特帳戶：@nj_vaccine和@C19VaxxUpdates。

賓州上周人口平均新增染疫數，全美各州第三高，僅次於密西根、新澤西。過去七天，平均日增4838例，為3月中的兩倍，較前一周增12％。確診率9.6％，CDC指顯示病毒廣泛傳播。賓州19日新增1941例，為近一個月最低，費城周末至周一，累計新增1278例。

全美目前約25.4％人口已完全接種，新州約29.7％，賓州26.1％，德拉瓦州25.6％。

新州 疫苗 賓州

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