墨菲簽署法案 撥款1000萬元助日托機構

新州撥款紓困日托中心業者。(美聯社)

新州 兒童日托產業受疫情 重創，州長墨菲13日簽署一項法案，將撥款1000萬元援助。這筆資金將由經濟發展局(NJ Economic Development Authority)核發，不需要業者償還。

墨菲表示，日托機構對新州勞動力至關重要，而疫情造成的打擊尤其嚴重，撥款將有助確保日托持續開放，滿足上班父母的需求。

美國早教研究所(National Institute for Early Education Research)報告顯示，日托機構在重開後開銷大幅上升，且報名人數減少。州參議會教育委員會主席Teresa Ruiz指，防疫 措施使新州日托機構的預算更加吃緊，需要實行小班化、購買防疫器材等更多支出。根據報告，小班化使機構在一至兩歲(toddler)平均每名兒童每周多花費69元；三至四歲(preschool)37元。

這也是墨菲最近簽署的幾項紓困計畫之一，該計畫總額達1億元，用於為在疫情期間遭受經濟損失的組織和企業提供聯邦補助。

上周，墨菲簽署了一項3500萬元的餐飲業援助計畫，並通過單獨立法使藝術和文化場所有資格獲得1500萬元的聯邦援助。