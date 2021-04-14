保護亞裔 新州議員促立法提供報案協助

圖為金安迪與其兩個孩子。(取自臉書)

全美各地近日爆發「停止仇恨亞裔 」(Stop Asian Hate)集會和遊行，新澤西韓裔眾議員 金安迪(Andy Kim)日前抵達亞特蘭大，呼籲推動聯邦和地方立法，幫助亞裔更直接報告偏見和仇恨事件。

金安迪指出，亞裔遇偏見或仇恨，報案比率偏低，主因受害者不會說英語，或對報告流程陌生。該法案要求各地政府提供線上報案途徑及多語言服務。

金安迪說，亞城槍擊案後，他一直被問「你打算做什麼？」這就是他提出的要求。根據新州警察局的初步數據，當地針對亞裔的偏見事件去年增加了74％。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，這是兩黨應立即通過的法案；紐約州國會眾議員孟昭文也是這項眾議院立法的主要提案人。

日裔參議員廣野慶子(Mazie Hirono)指前總統川普，使亞裔社區陷入險境，「當一位總統將病毒視為中國病毒，或將其政府成員稱為功夫流感時，等於鼓勵犯罪。」

亞裔宣導組織Jersey Promise指出，新澤西州 共有94萬1057名亞裔，占總人口10％以上，全美範圍內僅少於加州和夏威夷。

金安迪說，他五歲的兒子1月從學校回來後懵懂地告訴他，自己在學校被叫做「中國男孩」(China boy)，「在我一生中從未有過這樣的情況，我感到恐懼、脆弱、孤立。」