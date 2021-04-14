喊停嬌生疫苗 新賓施打不減速 德拉瓦要取消預約

嬌生疫苗喊停，各地調撥輝瑞及莫德納疫苗因應。(美聯社)

因聯邦建議，新賓、德拉瓦州13日均宣布暫停施打嬌生 新冠疫苗 ，部分疫苗站也因此停擺。官員提醒，已預約接種輝瑞 、莫德納者不應取消。而預約嬌生疫苗者，應先與施打機構聯絡，確認是否能改打其他兩種疫苗，否則可另外預約。因嬌生占整體疫苗量有限，應不會影響未來預約。

新州州長墨菲指嬌生疫苗不影響原訂全州6月底前70％成年人完成接種的目標。新州目前已施打23萬5000劑嬌生疫苗，尚有20萬劑庫存。

本周已開放全民接種的賓州，周二新增6638例確診，為1月底至今最高，近七天平均每日新增4630例，也是近兩月新高，主因英國變種病毒肆虐，占3月至今確診總數92％，住院數也比月前增78％，因老人多數已接種疫苗，以年輕人為主。

賓州最大的嬌生疫苗施打單一群體為公校教職人員，工會周二表示，11萬2000餘名施打者多數在兩周前完成，超出聯邦報告6至13天可能發生血栓的時間窗，目前暫無人回報類似副作用。

費城改用輝瑞及莫德納疫苗追趕施打進度。費城周二取消數千件施打預約，衛生官員強調血栓副作用發生機率極低，目前輝瑞、莫德納疫苗也無類似例子。聯邦在賓州會議中心的大型疫苗站，原訂持續施打嬌生疫苗至4月26日，之後便停止服務。市府已要求延長四周，並改用輝瑞疫苗。北費城Esperanza上周啟用的第二座聯邦疫苗站，同樣僅供應嬌生疫苗，周二暫停服務，周三起改施打輝瑞疫苗，每天提供1000劑預約。

德拉瓦州表示，州府輝瑞及莫德納疫苗庫存量，不足以彌補停打的嬌生疫苗，因此需取消大量預約，也將影響本月擴大施打進度。全州已施打4萬7400劑嬌生疫苗，約占總數7％。目前25％成年人已完全接種，44％施打至少一劑。