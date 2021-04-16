費城盛安玻璃工廠先進技術優質服務

費城盛安玻璃工廠技術先進、設備一流。

費城 盛安玻璃工廠是一家專業玻璃深加工企業，擁有先進的技術、優質的服務，歡迎參觀惠顧。

盛安玻璃公司位於費城天普大學附近，離華埠 約20分鐘車程，占地面積8萬多平方呎。廠區採現代式規劃、設施齊全，引進國際先進的玻璃冷熱加工設備。公司現擁有20多位員工，其中包括各類高級技術人員多名。

該公司全面通過了「SGCC產品安全認證」，其中包括單片4-12mm鋼化玻璃、中空鋼化玻璃、干法夾膠玻璃等產品的檢測 認證報告書。

現擁有玻璃深加工生產線，是目前費城玻璃行業規模最大、設備最先進、綜合配套能力最強的玻璃深加工企業之一。主要有Low-e幕牆玻璃。各色系鍍膜玻璃、6-12mm超白玻璃，4-12mm平板玻璃、灰玻、綠玻、茶玻等系列的鋼化玻璃。同時配有大、小弧度的熱彎鋼化玻璃。以及中空和干法夾層的配套衍生產品。

盛安玻璃工廠主要產品：鋼化玻璃、夾膠玻璃、中空玻璃、節能玻璃、彎鋼化玻璃、PVB SGP (SentryGlas)、超白玻璃、顏色玻璃（灰、綠、茶、福特藍）、鍍膜玻璃，有色鏡片、單面鏡片，隔斷玻璃,可定制（至 102" X 236")，精磨、異形磨、磨砂、斜邊、打孔、挖缺、合頁等。

盛安玻璃自建物流網絡，購有數輛中、大型平板貨車，全面布局大費城和周邊地區，歡迎參觀選購。地址: 費城 547 W. Clearfield St. Phila, PA19133，電話:215-398-6666，傳真:215-709-6666。