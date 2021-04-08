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新澤西州提供千門免費高等教育網課

記者謝哲澍／新澤西州報導

新澤西州高等教育辦公室(Office of Higher Education)與非營利組織現代州教育聯盟(Modern States Educational Alliance)合作啟動實驗計畫，擴大新州的高等教育規模。

新州高等教育廳長布里奇(Brian Bridges)指，作為試驗的一部分，現代州教育聯盟已同意向莫塞郡社區學院(Mercer County Community College)、愛迪生州立大學(Thomas Edison State University)和聖塔利大學(Centenary College)的學生提供1000門免費課程。

布里奇表示，該計畫旨在幫助所有學生，從有意讀大學的高中生，到希望重返大學以進一步發展職業的成年學習者，節省時間和金錢。這項計畫將有助於實現新州的目標，到2025年使65％的成年人獲得高質量的教育證書或學位。

學生若按照自己的進度完成線上課程，聯盟將提供優惠券，免費參加大學理事會(College Board)考試。該考試費用通常為89元。

申請及更多資訊，可上網：https://nj.modernstates.org。

教育 新州 新澤西州

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