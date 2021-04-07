費城及賓州 4月19日開放成人打疫苗

費城將比照賓州，於4月19日開放所有成人預約接種。(美聯社)

費城 市府周二宣布，將比照州府時間表，4月19日起同步開放所有成人預約接種新冠疫苗 。並提早於12日(周一)開放更多無法遠距上班的民生必需人員先行預約，包含運輸、資訊IT、建築、媒體、政府工作者、無薪看護等。市衛生局長Thomas Farley表示，擔心資格放寬後，太多人上網尋找施打機會，會讓老人、有高危病史者更難預約，建議年輕人暫時等待。

市府也表示，最新一處聯邦急難管理局(FEMA)設立的疫苗站，9日(周五)將在北費城Esperanza啟用，每周六天開放，每天可施打2500劑，前兩周僅提供嬌生 疫苗，預計運行八周，預約或現場排隊均可，且會提供特殊時段，供不同上班時間的人接種。目前全市約25%居民已接種至少第一劑，16.7%完全接種，預計6月底將有足夠疫苗供所有人施打。

費城上周平均單日確診率為8.7%，比一個月前增長一倍。市府指，雖然目前年輕人染疫較多，但重點讓65歲以上居民都接種疫苗，降低死亡、住院人數。三處疫苗站本周三起，將提供65歲以上長者現場登記注射，時間為早8時至下午4時，地點分別為：西費城：4219 Chester Ave，北費城：2001 W. Berks Ave，東北費城：2230 Cottman Ave。

州長沃爾夫表示，雖然本周1B優先群體開放預約，下周並將再開放1C，因聯邦疫苗供應穩定，且這兩個群體人數比1A少，應不會發生疫苗供應不足，難以預約的情形。他相信分批開放，即便很快進入下階段，仍比一次讓所有人能施打容易運作。

州府估計，1A群體約有400萬人，包含200萬老人。1B群體的前線工作者，如郵差、神職人員、公共運輸、製造業等，約70至100萬人。1C的其餘民生必需工作者，則約130至170萬人。