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新州 4月19日起開放全民接種新冠疫苗

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州進度超前，4月19日提早開放16歲以上預約接種新冠疫苗。(美聯社)
新州進度超前，4月19日提早開放16歲以上預約接種新冠疫苗。(美聯社)

新澤西州長墨菲5日宣布將於4月19日起開放全民接種，所有16歲以上居民都將有資格預約接種。這一進度比墨菲原本的規畫更早，州政府計畫在6月30日前為470萬新州人接種，目前已完成約38%。新賓州周一均開放新一波符合優先接種類別。

墨菲指出，隨著嬌生疫苗加入，新州的接種進度近來快速前進，過去一個月內，有超過100萬人接種了輝瑞或莫德納的第二劑疫苗，或是嬌生的單劑疫苗。目前已有300萬人接種第一劑，對於5月1日前完成目標很樂觀。

新州周一新增提前預約施打者包括：55歲及以上居民、患有智力或發育障礙的16歲及以上居民、高等教育人員、媒體從業者、房地產、建築和家庭服務人員、環衛工人、銀行出納員、會計師和其他金融從業者、洗衣服務人員、公用事業員工和圖書館員。

賓州則包括：製造工人、獸醫、郵政服務人員、神職人員、公共交通運輸者；疫苗將於4月19日開放給16歲及以上的所有人。

新賓州迎來新一波疫情高峰，賓州本周末增加了9000例新確診，現在平均每天新增4334例，是自2月初以來新高。增長部分原因是B.1.1.7變種，該變種在英國首先被發現，更容易傳播；CDC主任Rochelle Walensky上周指出，現在所有已測序病毒中，有26％是B.1.1.7變體。賓州周一有2202名新冠病患住院，兩周前為1554人。

新州5日報告2984例新增新冠確診，15人染疫死亡。墨菲呼籲接種疫苗、正確佩戴口罩、與接觸傳播追蹤者合作、感到不適應留在家中。

最新數據統計模型預測，在溫和的情況下，新州將在4月18日達到單日新增5405確診，和2669人住院，包括加護病房574人，319人需要呼吸器；最壞情況則是5月中旬才達到高峰，單日新增確診可達8000例以上。但隨著越來越多的人接種疫苗，增長率亦可能放緩。

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