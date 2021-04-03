新州野鹿猛增 專家籲民眾勿接觸

專家建議居民不要直接接觸任何野鹿。(美聯社)

隨著新州 戶外運動者增加，越來越多機會看到野鹿。新州北部野鹿近來數量猛增，這些居民看起來可愛的「小鹿斑比」們，已開始對新州的自然棲息地構成威脅。

拉里坦谷社區學院(Raritan Valley Community College)近日與環保單位合作一項調查，使用無人機深夜飛行，用熱成像相機捕獲High Mountain Park Preserve地區鹿的照片。該調查覆蓋了8.8平方哩，涵蓋了整個公園和周圍300米的緩衝區。

根據報告，該地區共發現343頭鹿，平均每平方哩39.1頭鹿，是健康密度的四倍。報告稱鹿是「生態系統工程師」，能夠通過消耗天然植被和增加入侵植物來使落葉林退化，一旦數量過多會抑制某些樹木的正常生長。

研究人員Jessica Ray說，通常將控制性的剔除或允許公眾在季節內進行狩獵作為首選方法，但該保護區不允許狩獵，因為它原本就是人們遠足的地方，包括11.5哩的步道 。

據環保局發言人哈吉納(Larry Hajna)介紹，新州每年與鹿有關的交通事故高達數千起，其中在11月份達到頂峰。專家建議居民不要直接接觸任何野鹿，必須觸碰野鹿時最好帶上手套，因為許多野鹿身上有蜱蟲(Jersey Ticks)，可傳播萊姆病(lyme disease)等致命病毒。