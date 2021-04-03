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聯邦挺綠能 新州擴大風力發電

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州將擴大風力發電。(美聯社)
新州將擴大風力發電。(美聯社)

聯邦政府正在大力推動海上風電產業的發展，日前宣布一項新能源計畫，將在紐約長島和澤西海岸之間的近海，建立一個新的風能區。計畫到2030年，該風能區將為數百萬美國家庭提供30千兆瓦的電力。

內政部宣布推進一項關鍵的環境審查工作，以便為新州沿海的大型項目 「海洋風」提供許可，這將是美國的第三個商業性海上風電項目。聯邦政府表示，該項目將創造數萬個工作崗位。

聯邦計畫將新州沿海城市開發風電場的面積擴大到80萬英畝，包括長島和新州之間的海岸線三角區域，以幫助新澤西州加速實現清潔能源的目標。墨菲曾誓言令新州在2050年之前實現100%清潔能源使用率，而風能將是供電主力。

聯邦政府還承諾在2030年實現沿海風力發電達到30千兆瓦，創造近8萬個工作，並在距大西洋城15哩處建造新州第一個海上風力發電廠(offshore wind farm)。新州有望在2025年啟用的這座風力農場，總發電量1100兆瓦，可以為約50萬個家庭提供電力，工程耗資16億元。

新州和紐約已設定到2035年，分別實現風能發電量達到7500兆瓦和9000兆瓦。

新州 聯邦政府 長島

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