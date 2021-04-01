賓州華青遭警槍殺案 警錄像公布：正當防衛

陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州 19歲華裔青年陳智博 (Christian Hall)遭警開槍擊斃一案，家屬向聯邦法院提告，並要求賓州檢察長徹查，社區也陸續舉行示威，訴求真相。當地檢方30日公布警員車輛錄像，指州警當時與疑因精神抑鬱企圖輕生的陳智博周旋勸阻近一小時，但因他掏出類似真槍的空氣槍，最後被迫開槍，依州法屬合法自衛。

門羅郡(Monroe)助理檢察官Michael Mancuso表示，警方接獲報案指男子在高速公路陸橋徘徊，疑似企圖自殺。州警到場後，陳智博詢問警察 是否曾受過射擊訓練，如果有，就快動手。警方回應不會如此做，持續高喊「你沒有犯法，不會有事(You are not in trouble)」。經不斷周旋，陳智博持槍走向警方，警方多次開槍示警，擊中其身後水泥牆，接著陳智博舉起槍，但未對準警察，警方於是朝他開了三槍，之後發現是把看似真槍的空氣槍。

影音：門羅郡檢方

檢方表示，賓州法律不需要歹徒槍口對準執法人員才能使用致命武力。陳智博以空氣槍為工具，逼迫警方開槍，是常見的「藉警察之力自殺行為(suicide by cop)」。

當地有色人種協會(NAACP)發布聲明表示遺憾，希望死者家屬重拾平靜。理解執法人員每天面對風險，但若非必要，應避免使用致命武力。執法機構應有精神病患危機處理機制，避免悲劇重演，調查過程也可以更透明。

本報先前報導，19歲的陳智博去年12月30日被州警槍殺，在父母提告後引發關注。養父母蓋瑞斯·霍爾(Gareth Hall)、霍爾菲(Fe Hall)2002年於上海領養陳智博。由於他學習能力比同年齡強，經常感到無聊，因此四年級開始就在家學習(home school)，但也被診斷有「注意力不足過動症」(ADHD)和「反應性依戀障礙」(RAD)，常要尋求他人的肯定。

家人指新冠疫情社交生活受限，加重他的情緒障礙，後又因確診被被迫隔離兩周，當時非常沮喪、憤怒，可能與他試圖了結自己的生命有關。