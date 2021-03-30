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學委彭曉寒競選愛迪生市議員 盼改變歧視現況

記者謝哲澍／新澤西州報導
巴賈亞(右二)參選愛市市長，彭曉寒(左二)角逐市議員。(取自社交網站)
巴賈亞(右二)參選愛市市長，彭曉寒(左二)角逐市議員。(取自社交網站)

愛迪生市(Edison)今年多名亞裔參選，學區委員彭曉寒(Shannon Peng)將角逐市議員；愛迪生民主黨主席巴賈亞(Mahesh Bhagia)則將與議會副主席喬希(Sam Joshi)爭奪民主黨市長參選人的席位。

作為兩屆愛迪生學區委員，彭曉寒畢業於中國科技大學，後在芝加哥大學深造，擁有16年科技行業工作經驗，現任大都會保險公司高級分析師，曾任朗訊軟體工程師。她在任期內促成學區多項改革，包括更換學區員工保險、撤換律師及贊助商、辭退無心教學或能力不足的老師和管理人員、大幅降低中文學校租金、緩解學校擁擠等。

彭曉寒積極參與近來的「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)集會和遊行，她認為應盡一切力量制止仇恨、促進社區團結，「我們已經見證了愛市仇恨的加劇，包括解雇首位華裔圖書館館長，並雇用了現任市長的特別助手，後者發表了種族主義和冒犯性評論。 我們需要改變，需要在市政廳有代言人。」

印度裔巴賈亞將角逐市長之位，他表示愛市作為新澤西第五大城市，擁有最多元化的社區，「下一任市長人選至關重要，很榮幸能夠獲得許多亞裔社區人士的背書。」

新州中國日主席林潔輝(Margaret Lam)、華夏中校總校校長王宏、李文斯頓華人協會董事長沈小樂、新州華人聯合總會共同主席洪利武、蒙哥馬利(Montgomery)前市長謝蘭(Cecilia X. Birge)等為巴賈亞和彭曉寒背書。

巴賈亞將遭遇來自喬希的競爭，後者曾先後試圖罷免華裔圖書館館長薑宇、理事葉勝年(David Ye)，引發當地華人怒火。愛市華人此前在Change.org徵集簽名，要求市議會和圖書館罷免Sam Joshi，並獲得1951個簽名支持。

無論巴賈亞或喬希當選，都將成為愛市歷史上首位印度裔市長；若彭曉寒當選，則將成為該市首位華裔市議員。

學區 華人 亞裔

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