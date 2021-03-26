面對質疑 賓州政府就是不公布疫苗浪費數據

媒體報導，各州關於疫苗浪費，統計方式不一，且傾向低調處理。(美聯社)

新賓州疫情 近期回溫，對於許多居民不耐久候，選擇到臨州施打疫苗 ，州長指目前施打速度主因聯邦撥發疫苗數量有限，無需過度緊張。但面對媒體質疑，州府拒絕公布疫苗遭浪費數量統計。

州衛生廳發言人表示，至2月26日，賓州約230萬劑中有1589劑，約占0.06%，報告因瓶身破損、民眾臨時拒打等因素被丟棄。但以 1955年一項與流行病疫情控管的法律(Disease Prevention and Control Law)拒絕提供進一步內容。

費城詢問報報導，事實上，去年疫情剛爆發時，州府也以相同法律為由，不公布養老院等檢測及確診數字，直到媒體不斷施壓才公布。

ProPublica及美聯社月前報導，指各州關於疫苗浪費，統計方式不一，且傾向低調處理。聯邦未強制要求，施打單位也無意願主動申報。

全美至少11州已將新冠疫苗接種資格放寬至16歲以上，賓州目前仍在1A階段優先施打，包含65歲以上、醫護、教職人員，及有高危病史者。州長沃爾夫周四表示，有把握在本月底前讓所有1A群體預約。州衛生廳長表示，施打單位在期限前必須完成所有預約，不論真正可施打疫期有多遙遠，州長則指數周等待期屬合理。

在新州，除1A群體，另納入警消、大眾運輸、第一線民生必需等人員優先施打。德拉瓦州則已放寬至50歲。新州已施打86%已獲的疫苗，執行效率為全美前十。但賓州低於75%，約與全國平均相等。