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新州小鎮勒拆免費街頭圖書館 居民請願別拆

記者謝哲澍／新澤西州報導
位於普林斯頓的街頭圖書館。(記者謝哲澍╱攝影)
位於普林斯頓的街頭圖書館。(記者謝哲澍╱攝影)

新冠疫情改變許多人上圖書館的習慣，街頭圖書館(little free library)也應運而生。新州歐拉代爾市(Oradell Borough)一位居民自建的街頭圖書館，卻被市政府勒令拆除，當地居民請願要求市府改變規定。

居民Tina Musich去年10月在自家前院，將一個大型郵箱改造成街頭迷你圖書館，成為當地新鮮事物，包裹快遞員也忍不住借了一本書，「我們幾乎每周都能收到來自不同社區的好評和鼓勵。」

然而Musich最近收到市府通知，指該迷你圖書館違反了土地使用法規(zoning laws)，必須拆除，「我感到很沮喪，這個迷你圖書館讓社區更緊密，在疫期教導孩子們分享和遵守防疫規定。」

她在Change.org網站上發起請願，要求市府改變規定，已獲得超過700個簽名。非營利組織Little Free Library支持該行動，「街頭圖書館取書不用登記，也沒有還書日期，可以拿走或帶來任意數量的書，已成為一種潮流。」

該機構指，在2017年的一次調查中，超過四分之三的受訪者認同迷你圖書館理念，並因此讀了往常不會閱讀的書；73%受訪者因此開始與鄰居交流；92%稱感覺有街頭圖書館的社區更加友善。

市長Dianne Didio稱將在下一次市鎮會議討論。請願網址：https://www.change.org/p/mayor-and-council-allow-little-free-libraries-in-oradell-nj。

Tina Musich的門前迷你圖書館。(Change.org)
Tina Musich的門前迷你圖書館。(Change.org)

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