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QBEDDING 貼“芯”回歸自然一絲真情 擁抱健康生活

新澤西訊
貼“芯”被
貼“芯”被

  禦寒保暖康，溫暖春天幫，春暖花開QBEDDING只要柔柔的溫暖，桑蠶絲四季被已低調上市，歡迎進店選購！蠶絲是自然界中集輕、柔、細為一體的天然纖維，素有人的第二皮膚之美譽。天然調溫，柔軟四季，絕對是一目了然的細節，觸摸得到的品質。

  Qbedding 舒眠蠶絲四季被絲滑透氣，採取100%棉質面料搭配100% 柞蠶絲填充的舒眠蠶絲被。 柞蠶絲由30% 絲膠蛋白組成，與人體皮膚上的蛋白質有著相似的結構，因此使用蠶絲床品能幫助肌膚保水，增加皮膚的彈性，減少皺紋產生。 柞蠶絲也因卓越的保水功效，不利於 ?蟲，黴菌和異味的滋生，自帶抗菌防?的功效，特別適合有季節性敏感的人使用。平時可搭配被套使用，只需經常洗滌或更換被套，並在換季時通風透氣即可保持乾淨，為您的家人提供健康睡眠。

  與此同時，Qbedding 黑鑽竹炭四季被也是春季首選之一。竹炭纖維保證夜晚乾淨舒適的關鍵，防止細菌的滋生，並抗菌淨化。Qbedding 黑鑽竹炭四季被的被芯方便打理，可水洗、烘乾，但存放時需注意空間濕度，晾曬時也注意不要直接放置陽光下曝曬，避免高溫破壞纖維結構影響使用。若沒有空間晾曬也可使用烘乾機低溫烘乾功能。就算全年都使用同一條被芯，建議定期將被芯通風，散除濕氣，並時常抖動四個角落，保持蓬鬆度。

  對於易過敏體質的人群，黑鑽竹炭四季被也極為適合。因為竹炭的結構疏鬆多孔，有極強的吸附能力，可以吸收和降解某些毒素、氣味和過敏原。自然的、健康的、暖心的，QBEDDIG要給您一“被子”的暖心呵護！

  清爽簡約風、浪漫華麗風、萌軟可愛風。。。。走進來，傾聽自己心裡的聲音，把溫暖帶回家。心之所屬，馨而樂，QBEDDING助你放慢腳步，感受《從“繭”生活》！

  門店地址：561 US-1，Edison，NJ 08817 (大華超市旁)；電話：732-482-9100營業時間：週一至週六上午10點到 下午五點。24 小時線上購物平臺Qbedding.com， 客服工作時間：週一至週五9:00am -5:00pm，客服郵箱：[email protected]客服專線：866-530-7742

過敏 低溫 高溫

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