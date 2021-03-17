1B插隊、供給不足…費城1A群體3月底無法打完疫苗

圖為賓州居民排隊等待接種疫苗。(美聯社)

賓州 計畫在3月31日前完成所有1A優先群體的疫苗 預約接種，但因大批1B群體如警消、超市人員及新加入的教職員提早開打，深陷疫苗供給困境的費城 郊區表示無法完成這一目標。數據顯示，該地區的人均劑量比全美任何地區都要少。議員也正推動更公平的分配方案。

徹斯特郡政府表示，需要額外三個月的時間來為所有1A人群(包括65歲以上以及其他患有慢性病者)接種；蒙哥馬利郡則表示如果按照現有的疫苗供給，他們需要額外五個月來完成目標。賓州東南部多個郡和立法者數周來一直要求聯邦政府增加疫苗分配，以滿足當地需求。

州長沃爾夫辦公室發言人稱，東南地區各郡的居民已接受接近州平均水準或以上的疫苗接種數量。沃爾夫稱隨著嬌生疫苗的加入，賓州5月1日前有望為450萬居民接種。

然而徹斯特和蒙哥馬利郡官員表示，至少在下個月，兩個郡都不可能完成這一目標。蒙郡官員說，他們已經被告知在接下來的四個星期中，他們將每周獲得5850劑疫苗，比上周略有增加，「能否完成目標完全取決於疫苗的供給。」

在公鹿和德拉瓦郡，當地政府還未收到有關未來幾周疫苗分配的消息。德拉瓦郡議會副主席莫妮卡·泰勒(Monica Taylor)表示，在缺乏數字的情況下，很難估算完成1A人群接種需要多長時間，「如果供給不增加，將需要數月的時間。」