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阻撓實施限塑令 費城控告州府

記者呂賢修╱綜合報導
爭取執行限塑令，費城將州府、州議會告上法院。(美聯社)
爭取執行限塑令，費城將州府、州議會告上法院。(美聯社)

費城賓州的塑膠大戰再起，費城市府近日聯合其他三個市鎮，控告州府、州議會阻撓地方政府實施限塑令。

共和黨州議員去年5月在新財年預算案中加入條款，限制今年7月前，或州長解除疫期緊急情況六個月內，以晚發生者為準，地方政府不得以法規禁用如塑膠袋、吸管等一次性塑膠製品。州長目前尚未解除緊急狀態。

州議會長期有意限制地方政府的限塑法令，費城與West Chester、Narberth、Lower Merion此次一同控告州議會，藉預算案夾帶通過不相關條款屬違憲，妨礙民主，地方政府有權執法。依賓州憲法修正案，州府不得阻礙地方政府的環保措施。

負責為州府辯護的州檢察長辦公室，表示正評估此案。州參議會議長辦公室則指，根據州議會委託的研究，禁用塑膠袋等製品有礙經濟發展，相關產業事關許多工作機會。

費城市議會努力多年，2019年通過新法管制塑膠袋，市府並計畫於7月1日執行，之前因疫情擔心增加商家負擔，兩度延後實施，也給業者更多時間提醒顧客，商家應於店內張貼相關告示。新法實施後，警告期也延至2022年4月1日，之後將對違規者開罰。

包括超市、餐廳、百貨公司、便利店、服飾店、外送、餐車、農夫市集等，所有零售業均禁用一次性塑膠袋。例外者為乾洗店、生鮮袋、垃圾袋、寵物糞便袋等。

費城 預算 賓州

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