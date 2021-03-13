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我很好，請放心”瑪堡祿紀念陵園~靈魂永駐的天堂

新澤西訊

  離開塵世喧囂，拋開三千煩惱，靈魂在此安詳，懷念在天堂流淌！瑪堡祿紀念陵園位於新澤西州Monmouth最美麗的土地之一。它成立於1997年，是30多年來新州批准的最新公墓之一，面積110英畝的土地上有超過2500棵樹木和150多種本地木本植物。墓園的使命是為所有在傷悲困難時期的人提供最有效和真誠的關懷，並尊重華人傳統喪葬習俗，家庭服務主管一週7天每天24小時為您服務！

  就像您買汽車保險或火災保險一樣，提前規劃墓地財產購置，為的就是買一份安心。提早規劃以免臨時因情緒不穩或財務狀況而措手不及，徒留遺憾。與家人預先從容討論後做好選擇，瑪堡祿可以為您提供分期付款模式，確保您和心愛的家人沒有經濟上的煩惱。

  為什麼選擇瑪堡祿陵園？高尚優雅的綠化環境，文明祭奠，構建和諧，令人歎為觀止的室內、外陵墓，傳統的地下墓葬，個性化諮詢，靈活付款計畫，您只需訪問一次心中自然有答案。作為新的公墓，瑪堡祿將以最低的成本為客戶做最好的安排，包括提供私人家庭區域或室內外陵墓的獨特位置。

  瑪堡祿陵園是探訪已故親人最和平的地方之一。目前預估未售出的墓地，足以服務一百多年。由設計師定制的美麗豪華室內、室外陵墓為客人們提供了可負擔的選擇，可以代替地下墓葬。同時還提供多種墓葬選項，從令人驚歎

  的室內陵墓到室外所有的花園陵墓來滿足您的特殊需求：

◆一般土葬針對於心懷傳統的人，陵園提供並排的空間，彼此相鄰，不限購買數量。

◆家族墓地已成為家庭財產計畫的一部分，通常會選擇為自己和子孫後代購買大量毗鄰空間。由於瑪堡祿紀念館的家庭財產規劃有限，許多家庭希望儘早確保為後代親人提前解決後顧之憂。

◆豪華陵墓配備新的設計和客戶定制設計，與您在其他公墓看到的都極為不同。實際上，瑪堡祿是唯一建造此類典雅建築並提供優惠價格的墓地。在當今的時代，它完全是您有必要考慮的一項可以負擔起的重要“投資”。

◆隨著土地資源的消耗，人們也越來越重視逝者“身後事”的環保綠化，諸如花壇葬、壁葬漸漸為大眾接受，在節約有限土地資源的同時，人們可以選擇一種全新的、更有意義的環保方式寄託哀思。瑪堡祿陵園提供高大上的室內/外的壁葬牆，一堵壁葬牆可安置幾十乃至幾百個逝者骨灰盒，存放量極大，又節約土地。

◆瑪堡祿紀念陵園還提供雙深度墓，它是最大化墓地空間的極好方法。

  一份孝心，一份安心，歡迎訪問瑪堡祿紀念陵園網站www.marlboromemorial.com，預約參觀或洽談請電(1-888-Peace-Of-Mind) 或 (732) 970-9000。地址：361 Highway 79 Morganville，New Jersey 07751

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